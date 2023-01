Un programme de stages postdoctoraux pour étudier l’île d’Anticosti

La candidature de l’île d’Anticosti a été officiellement déposée l’année dernière par le gouvernement Trudeau.

Dans ce contexte, la Municipalité de l'Île-d'Anticosti et des scientifiques souhaitent qu’une dizaine de chercheurs étudient notamment la biodiversité, la géodiversité, la stratigraphie et la paléontologie du site proposé.

Ils aspirent aussi à étudier certains aspects sociétaux des communautés concernés par le projet.

Le [projet] de site du Patrimoine mondial s’inscrit à l’intérieur de réserves ou d’aires protégées, mais aussi d’un parc national et de réserves écologiques. Il y a énormément d’acquisitions à faire , indique le directeur scientifique à la candidature d’Anticosti au patrimoine mondial de l’ UNESCO , André Desrochers.

Une experte de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a d'ailleurs visité l'île d’Anticosti en septembre dernier pour vérifier la conformité de son dossier de candidature au Patrimoine mondial de l'UNESCO. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Avec ce programme, trois à quatre chercheurs postdoctoraux doivent être sélectionnés chaque année pour une période de cinq ans.

« Anticosti est le meilleur endroit pour étudier la première extinction massive du vivant. On veut que des stagiaires postdoctoraux s’intéressent à cette recherche. » — Une citation de André Desrochers, directeur scientifique à la candidature d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO

Sur une période de deux ans, ces chercheurs vont s'attarder à étudier l’île sur place, principalement durant les mois les plus chauds de l’année.

André Desrochers rappelle que le site qui est proposé au Patrimoine mondial est à l’intérieur de la réserve de biodiversité projetée d’Anticosti.

Donc, on ne fait pas ça dans le vide. [...] On va parler de comment on peut bonifier les mesures de conservation et de comment on peut restaurer les milieux naturels pour la biodiversité. On va s’intéresser notamment aux cerfs, aux insectes, aux oiseaux et aux tourbières. Il y a tout un ensemble d’écosystèmes naturels qui sont représentatifs d’Anticosti, mais qui demande à être étudié , soutient-il.

Le vert foncé représente la réserve de biodiversité projetée d’Anticosti, qui couvre une superficie de 1652 km². Tout le littoral ainsi que la vallée de la rivière Jupiter, les pointes est et ouest feraient partie de cette réserve. Le Parc national d'Anticosti est déjà une zone de protection pour la vallée de la rivière Vauréal. La superficie totale de l'île est de plus de 7900 km². Photo : Radio-Canada

L’étude d’aspects sociétaux

En plus de plusieurs publications scientifiques, André Desrochers s’attend à voir des retombées dans les sciences humaines.

On veut que les stagiaires soient ancrés dans les communautés locales. Par exemple, qu’ils formulent une liste de recommandations pour préserver et mettre en valeur le patrimoine fossilifère de l’île d’Anticosti et sa biodiversité. Ou encore, qu’ils comprennent certains aspects qui sont liés aux communautés qui vont être impactées par le site , précise-t-il.

Si le site est éventuellement inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’ UNESCO , la mairesse de la Municipalité de l'Île-d'Anticosti, Hélène Boulanger, considère qu’il y aura des choses à faire pour mieux accueillir de futurs touristes.

Je pense que les initiatives en tourisme sont des façons concrètes de mettre en valeur le patrimoine culturel et historique. [Ces projets de tourisme] pourraient sûrement faire l’objet dans le cadre du programme de stage , note également André Desrochers.

Le panel du Patrimoine mondial de l'UNESCO pourrait prendre sa décision durant l'été 2023 quant à l'inscription de l’île d’Anticosti au répertoire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La première mouture du projet est prévue dès cet été.

Les aspirants étudiants peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 2 février afin de débuter leurs études sur l’île dès le mois de mai.

Ces stagiaires auront droit à une bourse annuelle de 70 000 $.

Sur deux ans, un stagiaire va aller chercher 140 000 $ en salaire, mais aussi pour soutenir sa recherche. À terme, 1,4 million de dollars vont être dépensés pour soutenir ce programme de stagiaires postdoctoraux , ajoute André Desrochers.

Il indique que le gouvernement du Québec octroie environ 1,2 M$ pour ce programme, tandis que la contribution du Comité de pilotage de la proposition d’inscription d’Anticosti est approximativement de 200 000 $.