Des détenus de l’immigration seront transférés en dehors de l’Alberta

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) assure qu’il y a d’autres alternatives pour garder en détention des immigrants après que l’Alberta ait annoncé se retirer de l’entente avec Ottawa. La province n’utilisera plus ses centres correctionnels provinciaux pour héberger des personnes détenues pour des questions d'immigration, et Ottawa a jusqu'à la fin juin pour trouver d'autres arrangements.

Une porte-parole de l’ ASFC , Jacqueline Roby, explique dans un courriel qu’il existe des centres de surveillance de l'immigration fédéraux à Toronto, à Laval, au Québec, et à Surrey, en Colombie-Britannique.

« Pour réduire davantage la dépendance envers les provinces, l' ASFC a mis en place des politiques qui permettront le transfert des personnes détenues dans une région non couverte par [ces centres fédéraux] vers un [centre] lorsqu'il y a de la disponibilité. » — Une citation de Jacqueline Roby, porte-parole, ASFC

Mike Ellis, ministre de la Sécurité publique de l'Alberta, a déclaré plus tôt cette semaine que le changement de la province répondait à des préoccupations concernant l'utilisation de ces établissements correctionnels pour détenir des personnes qui n'ont pas été accusées d'une infraction criminelle ou reconnues coupables d'une infraction.

« Les personnes qui viennent au Canada pour un nouveau départ et une nouvelle vie méritent un meilleur accueil qu'une cellule de prison pendant que les démarches administratives sont réglées. C'est pourquoi nous appelons également toutes les provinces à nous rejoindre pour mettre fin à cette pratique. » — Une citation de Mike Ellis, ministre de la Sécurité publique de l'Alberta

Jacqueline Roby précise que l’ ASFC ne détient que les personnes qui sont considérées comme dangereuses pour le public, incapables de prouver leur identité ou qui ne se présenteront probablement pas pour une procédure d'immigration. La détention est un dernier recours , ajoute-t-elle.

La décision de savoir si une province hébergera ou non un détenu immigrant appartient toujours à l'autorité provinciale, qu'un accord soit en place ou non.

En date du mois de décembre, l' ASFC dit qu'il y avait 27 personnes au centre de surveillance à Surrey, 73 à Toronto et 66 à Laval, tandis que plus de 11 300 cas à travers le pays ont trouvé des alternatives à la détention.

Entre le 1er avril 2022 et le 31 octobre 2022, le nombre de détenus de l'immigration dans les établissements de l'Alberta était en moyenne de 15 personnes par jour, a indiqué la province dans un communiqué. La moyenne quotidienne entre 2021 et 2022 était de 22 personnes, tandis que la moyenne quotidienne entre 2020 et 2021 était de 17.

Selon un avocat spécialiste en immigration de Calgary, Jatin Shory, la décision de l'Alberta devient une tendance parmi les gouvernements provinciaux. Il pense qu’il n’est pas logique de placer des personnes qui ne sont « traditionnellement » pas des criminels dans des espaces tels que des centres de détention provisoire ou des prisons.

Avec l’arrivée de davantage d'immigrants prévue à l'avenir, il est nécessaire, selon Jatin Shory, que le gouvernement fédéral investisse dans plus de centres de surveillance.