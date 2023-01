Des citoyens réunis pour discuter de l’avenir du terrain de l’aréna Robert-Guertin

Des citoyens sont réunis à Gatineau afin de discuter de l'avenir du terrain de l'aréna Robert-Guertin, situé au centre-ville, et de son utilisation future.

Les organisateurs du « Forum Guertin » ont indiqué sur la page Facebook de leur événement qu'il s'agissait d'une journée d'information et de discussion sur la question du site Guertin et de la possible construction du quartier général de la police de Gatineau .

Au mois de novembre, les élus de Gatineau se sont penchés sur le projet d'aménager le futur quartier général du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) à l'endroit où se situe actuellement l'aréna Robert-Guertin, dans le secteur de Hull.

Depuis, bon nombre de citoyens, d'organismes et d'intervenants communautaires ont fait part de leur préoccupations quant à ce choix de lieu.

L'aréna Robert-Guertin sert de halte pour les personnes sans-abri. Il est situé près de plusieurs organismes communautaires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Au menu de cette journée, on y retrouve deux panels d'une durée de deux heures chacun.

Le premier panel, intitulé « Un quartier Guertin pour tout le monde », a notamment abordé les thèmes de l'itinérance, du profilage, de la judiciarisation et des droits sociaux.

Le deuxième panel, « Aménager le quartier Guertin de nos rêves », donnera notamment la parole à des panélistes aussi résidents de ce quartier du secteur de Hull et à une entreprise locale du coin.

L'événement est organisé par la Coalition pour le quartier Guertin, de laquelle font partie des citoyens et l'Association des résidents et résidentes de l'Île de Hull, le Collectif régional de lutte à l'itinérance, l'Association pour la défense des droits sociaux de l'Outaouais et la Clinique interdisciplinaire en droit social de l'Outaouais.

Plusieurs des groupes susmentionnés font partie des voix qui s'inquiétent et qui ont remis en question la possibilité que l'emplacement de centre Robert-Guertin puisse être celui du futur quartier général du SPVG .

Plus de détails à venir.