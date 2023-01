Comité sur la diversité : Pembroke dissout le sien, d’autres villes des environs en créent

Alors que le conseil municipal de la Ville de Pembroke, dans le comté de Renfrew en Ontario, a voté en faveur de la dissolution de son comité consultatif sur la diversité, des maires de municipalités environnantes ont choisi d’aller de l’avant et de créer ou encore maintenir les leurs.

Les municipalités d’Arnprior, de Renfrew et Petawawa, entre autres, vont donc chacune poursuivre la mise en place de leurs propres comités sur la diversité, dans l’objectif de combattre le racisme et de rendre leurs communautés plus inclusives.

Le conseil municipal de Pembroke avait créé son premier comité consultatif sur la diversité en 2021, dont la création avait été appuyée par l’ancien maire de la Ville, Mike LeMay.

Ce dernier s’était engagé à ce que Pembroke ne soit pas définie par le racisme après qu’une personne âgée d’origine vietnamienne aurait été victime d’une agression alléguée à caractère haineux vers la fin de l’année 2020.

La mise en place du comité consultatif sur la diversité avait été perçue comme une source de motivation pour les municipalités avoisinantes pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les discussions sur le racisme systématique étaient à l’avant-plan.

Plus tôt ce mois-ci, le conseil municipal de Pembroke, élu en octobre dernier, a voté pour ne pas reconduire le mandat du comité consultatif sur la diversité, après que son nouveau maire eut décidé unilatéralement de s’en passer.

Ce comité, créé par des résidents et différents partenaires de la communauté, avait pour mission de fournir des conseils et des recommandations en matière de diversité, d’équité et d’inclusion à la Ville.

Les maires des municipalités avoisinantes ont affirmé qu’il reste encore du travail à faire sur cet aspect et ils attendent avec impatience la mise en place de leurs propres comités et groupes de travail – le premier du genre pour certaines d’entre elles. Leur objectif sera de continuer le travail entrepris jusqu’alors.

Un premier comité sur la diversité pour Petawawa

À Petawawa, non loin de Pembroke, le conseil municipal a créé son premier comité sur l’équité, la diversité et l’inclusion tout juste avant Noël.

Le maire Gary Serviss a souligné que celui-ci avait reçu un bon nombre d’inscriptions, même bien plus important que pour les autres comités de sa Municipalité.

C’était vraiment très impressionnant , a-t-il commenté, ajoutant que la Municipalité venait tout juste de nommer six résidents et deux conseillers pour siéger au comité.

Le maire de Petawawa, Gary Serviss. Photo : Facebook/Town of Petawawa

Petawawa a été critiquée pour avoir refusé de lever le drapeau de la Fierté à l’hôtel de ville, et ce, en dépit de demandes répétées de la part de résidents, à l’été 2022.

L’été dernier également, des résidents et des groupes autochtones avaient demandé l’ancien conseil municipal de reconsidérer sa décision de renommer le parc Indian Diamond en l’honneur d’une famille locale, souhaitant plutôt voir la Municipalité rendre hommage aux communautés autochtones de la région.

Le nouveau maire de Petawawa, Gary Serviss, souhaite voir le comité sur l’équité, la diversité et l’inclusion s’attaquer à ce genre de problèmes.

« Nous sommes vraiment ravis que ce comité ait été créé. » — Une citation de Gary Serviss , maire de Petawawa

Il aimerait que ce comité puisse aider la Municipalité à renforcer ses relations avec ses résidents et voisins autochtones, et au développement de la formation sur la diversité pour le personnel et le conseil municipal.

Le travail doit se poursuivre, selon la mairesse d’ Arnprior

Du côté d'Arnprior, c’est à l’été 2021 que la Municipalité a créé son premier comité consultatif sur la diversité.

Aujourd’hui, la mairesse Lisa McGee entend peaufiner la liste des comités de la Ville à la suite d’une séance de planification stratégique au cours des prochains mois.

La mairesse d'Arnprior, Lisa McGee (au bas de la photo), souhaite un retour du comité sur la diversité au sein de sa Municipalité. Photo : Gracieuseté de la Municipalité d'Arnprior

Je suis convaincue que le [comité consultatif sur l’inclusion et la diversité] va réapparaître , a-t-elle déclaré.

« La résurrection du comité ou une itération de celui-ci est absolument nécessaire. » — Une citation de Lisa McGee , mairesse d'Arnprior

L’ancien maire d’Arnprior, Walter Stack, avait été critiqué après avoir dit à CBC News qu’il ne croyait pas que le racisme systémique existe dans sa ville.

Il a ensuite distribué une brochure intitulée Mon opinion dans laquelle il exprime son opinion sur le racisme systémique. Le commissariat à l’intégrité a jugé qu’il s’agissait d’une violation du code de conduite de la Municipalité.

La mairesse actuelle, Lisa McGee, qui a également fait l’objet d’une enquête du commissariat à l’intégrité pour avoir critiqué publiquement l’opinion de M. Stack sur Facebook, a indiqué qu’Arnprior s’éloigne désormais de cette époque.

Renfrew souhaite faire tomber les barrières

À Renfrew, le comité sur la diversité de la Municipalité a été créé à la suite de reportages de CBC News sur le racisme et de l’ancien maire qui avait déclaré que le racisme n’existait pas dans sa communauté.

Le maire actuel, Tom Sidney, était auparavant l’un des conseillers siégeant à ce comité sur la diversité. À la suite du départ de plusieurs membres du comité initial, la Municipalité a choisi de former un nouveau groupe de travail.

Le conseil municipal de Renfrew a créé un nouveau groupe de travail pour contrer les injustices, la discrimination et le racisme systémique. Photo : Gracieuseté de la Municipalité de Renfrew

Le genre, la croyance, l’orientation sexuelle, le handicap, l’âge, la couleur de la peau, les origines – tous ces enjeux seront abordés par ce groupe de travail , a-t-il expliqué. Il ne s’agit donc pas d’un seul sujet. Il s’agit de savoir quels sont les obstacles, les injustices ou le racisme systémique qui persistent encore , a ajouté le maire.

Le nouveau Groupe de travail sur les collectivités inclusives, amies des aînés et sans obstacle sera composé du maire, de conseillers et de représentants de chaque service municipal, y compris la bibliothèque et la police.

Tim Sidney espère qu’ils se réuniront séparément toutes les deux ou trois semaines avec des groupes et résidents, et qu’ils auront des conversations approfondies.

Le maire a indiqué qu’il allait absolument, à 100 % écouter les résidents s’il y avait une demande pour un autre comité officiel sur la diversité.