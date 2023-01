Un ancien chef de l’EMS prône des centres intégrés pour les appels d'urgences

Un ancien chef des Services médicaux d’urgence (EMS) de Calgary, Tom Sampson, pense que réunir dans une même pièce des répartiteurs médicaux, la police et des répondants pour les incendies pourrait améliorer le temps d’intervention des ambulances.

Tom Sampson, qui a été chef adjoint des pompiers et chef de l’ EMS , explique s’être intéressé au cas d’une femme de 86 ans, Betty Ann Williams, qui a dû attendre 30 minutes une ambulance après avoir été attaquée par des chiens en juin 2022.

Un rapport du Health Quality Council of Alberta (Conseil de la qualité des soins de santé de l’Alberta), publié jeudi, explique que des pénuries de personnel et d'ambulances, ainsi que des problèmes de communication, ont entraîné ce retard. Le rapport mentionne des tensions entre deux centres d’appels qui ne sont plus au même endroit.

Tom Sampson, qui travaillait pour la Ville à l’époque où ces deux centres étaient réunis, considère que le rapport fait preuve d’une approche cloisonnée. Le système intégré de Calgary était probablement l'un des meilleurs au monde , juge-t-il. La formation du personnel au centre était fantastique et la collaboration entre les trois services était bonne.

Tom Sampson considère que ce type de système intégré permettait aussi aux répartiteurs de s'entraider.

Le rapport explique que l’ EMS était en sous-effectif le jour de la mort de Betty Ann Williams, que 31 des 38 ambulances étaient dotées de personnel et qu'il n’y avait pas d’ambulance disponible. Un agent municipal et un répartiteur du 911 n’ont pas réussi à contacter l’ EMS pour fournir une mise à jour sur l'état de l'aînée.

Jeudi, Charlene McBrien-Morrison, directrice générale du conseil, a déclaré que le rapport arrive à la conclusion qu’un centre intégré n’aurait pas réglé le problème. Tom Sampson juge néanmoins important que l’ EMS considère s’il y a de meilleures manières de procéder. Un modèle hybride pourrait être développé.

Il croit que Services de santé Alberta souhaite être indépendant, mais certaines urgences, dit-il, ont besoin que la police, les pompiers et l’ EMS travaillent ensemble. Ce qui arrive constamment sur le terrain, ajoute-t-il.