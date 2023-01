Des festivités pour les 75 ans du fleurdelysé

Il leur annonce qu'un arrêté ministériel a été adopté en vertu duquel « un drapeau officiel est donné à notre province ».

Il dit que son gouvernement se rend ainsi « avec une grande joie au désir de la population ». Suivant les conseils des experts en héraldique, c'est un drapeau fleurdelysé qui a été retenu, avec certaines modifications.

« Il y avait eu beaucoup de pressions populaires en 1947 pour que le Québec adopte son propre drapeau », a raconté la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB), Marie-Anne Alepin, en entrevue avec La Presse canadienne. La SSJB comme l'Assemblée nationale organisent samedi des activités pour célébrer l'anniversaire du drapeau.

Il y a une part de légende, de récit et de mythe sur cette journée du 21 janvier 1948, comme pour tout grand moment historique.

« Maurice Duplessis avait demandé au président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec de trouver un drapeau d'ici à 15 h. C'est ce qu'on disait dans les coulisses », poursuit Mme Alepin. À l'époque, il était en effet talonné par un député indépendant, René Chalout, qui militait depuis des années pour l'adoption de ce drapeau.

« Au moment même où je vous parle, ce drapeau, qui est en conformité avec nos traditions et nos aspirations, est déjà arboré sur la tour centrale du parlement. » — Une citation de Maurice Duplessis en Chambre à 15 h 10, comme le rapportent les annales historiques de l'Assemblée nationale

Ce n'est que deux ans plus tard, le 9 mars 1950, que le Parlement adopte la Loi concernant le drapeau officiel de la province.

Maurice Duplessis, premier ministre du Québec de 1936 à 1939, puis de 1944 à 1959 Photo : La Presse canadienne

Mais d'où vient le fleurdelysé?

Tout amateur d'histoire saura reconnaître dans la fleur de lis la Bannière de France, l'emblème des rois français.

À l'Assemblée nationale, la salle des drapeaux, située entre les Salons bleu et rouge, exhibe d'ailleurs les étendards et pavillons qui ont inspiré le fleurdelysé.

Il tirerait son origine d'une bataille durant la guerre de Sept Ans, ce vaste conflit mondial qui opposa les Français aux Anglais notamment et se solda ici par la défaite des plaines d'Abraham et la Conquête.

L'étendard aurait été brandi lors de la bataille du fort Carillon en juillet 1758 à l'occasion d'une victoire des Français de Montcalm retranchés dans leurs fortifications sur les bords du lac Champlain, aujourd'hui Ticonderoga dans l'État de New York.

Il s'agirait d'abord d'une bannière de procession, selon les sources historiques. Sur son revers, l'étendard exhibe les armes du royaume de France, et aux quatre angles, des fleurs de lis inclinées. Sur l'avers, la Vierge Marie et les armes du gouverneur de Beauharnois.

Cette bannière se trouve aujourd'hui au Musée de l'Amérique francophone.

Le 24 juin 1848, les représentants de la Société Saint-Jean-Baptiste défilent dans les rues de Québec avec cette bannière, rapporte-t-on.

En 1902, le curé Filiatrault, de Saint-Jude, hisse un drapeau azur qu'il a lui-même confectionné et qui reprend la bannière de Carillon en y ajoutant une croix blanche. C'est là qu'est né le « fleurdelysé », qui fera son chemin jusqu'au mât de la tour centrale du parlement.

Nous avons fait redresser les fleurs de lis , explique M. Duplessis en Chambre le 21 janvier 1948.

« Comme elles apparaissaient légèrement penchées aux quatre coins du drapeau, ordre a été donné pour qu'elles se dressent à l'avenir bien droites vers le ciel, afin de bien indiquer la valeur de nos traditions et la force de nos convictions. » — Une citation de Maurice Duplessis, premier ministre du Québec de 1936 à 1939, puis de 1944 à 1959

Des activités pour célébrer

Samedi midi, sur l'Esplanade de la Place des Arts à Montréal, la SSJB déploiera le plus grand drapeau québécois jamais conçu. Plus de 200 personnes tiendront la bannière mesurant 60 pieds par 90 pieds. Plusieurs élus de tous les partis seront présents, mais le ministre caquiste de la Langue française et des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, a dû se désister.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, prendra part à une cérémonie commémorative samedi après-midi à 15 h sur le parvis de l'hôtel du Parlement, à Québec. Une exposition sera également inaugurée et des activités auront lieu de 9 h 30 à 21 h.

Il est plus que jamais essentiel de célébrer le drapeau québécois, un "symbole d'unité" , selon Mme Alepin, car les repères de notre identité subissent un recul , pour reprendre ses mots.