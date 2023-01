Grâce au retour de la photo argentique, une entreprise albertaine rayonne dans le monde

De l’extérieur, l’entreprise se fond dans le décor de tranquillité de Longview, une petite municipalité de moins de 300 habitants au sud-ouest de Calgary. L’intérieur révèle l’ampleur de la production.

Des dizaines de pellicules, de produits chimiques et d’accessoires photographiques remplissent les pièces. Plus de 200 produits sont fabriqués ou assemblés dans cette petite usine de campagne et expédiés aux quatre coins du monde.

Où sont nos clients? Partout. Pacifique Sud, Asie, Europe, Amérique du Nord bien sûr. J’ai une boîte prête à expédier qui s’en va à Israël. Donc vous pouvez ajouter le Moyen-Orient à la liste , raconte Dave Marshall, le fondateur de l’entreprise.

Dave Marshall développe son entreprise au fur et à mesure des demandes des clients. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Flic Film a grossi vite depuis sa fondation il y a à peine deux ans. Dave Marshall a tout d'abord établi un petit commerce d'appareils photographiques à l’arrière de sa galerie d’art à Longview.

Un mélange d’ennui pendant la pandémie et de frustration face aux fournisseurs met en branle l’entreprise. J’avais du mal à obtenir des produits photochimiques, donc je me suis dit que j’allais les faire moi-même. J’ai commencé à les envoyer à d’autres commerces et ça a fait boule de neige. On a reçu des demandes pour des pellicules photo, donc on s’est mis à assembler des films de 35 mm à partir de grosses bobines , explique Dave Marshall.

L'entreprise albertaine peut assembler plus de 10 000 pellicules photo par semaine. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Écoute et débrouillardise

L’arrière-boutique a envahi la galerie d’art, puis un autre atelier et l’espace adjacent. La poignée d’employés est aujourd’hui capable d’assembler plus de 10 000 pellicules 35 mm par semaine.

« La photographie argentique était une industrie massive qui s’est réduite à une niche. On a pris cette niche et on l’a pompée aux stéroïdes. » — Une citation de Dave Marshall, propriétaire de Flic Film

Dave Marshall explique son succès par une raison éprouvée : l’écoute du client. Lorsque l’un d’entre eux lui pose des questions sur le cyanotype, un ancien procédé de tirage photo, l’entrepreneur recherche et développe toute une gamme de produits.

Flic Film distribue plus de 200 produits destinés aux amateurs de photographie argentique. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Il fait aussi preuve d’ingéniosité et d’un bon sens des affaires. Quand Kodak a du mal à obtenir l’acier nécessaire aux bobines des pellicules, Dave Marshall les remplace par une version plastique qu’il fait fabriquer en Alberta.

Trois grosses entreprises m’ont demandé le design de mes machines. Je leur ai répondu qu’on pouvait enrouler leur film pour eux , s’amuse celui qui garde une partie de ses machines à l’abri des regards.

Une méthode ancienne avec un zeste de modernité

Pour le fondateur, l’engouement d’une nouvelle génération pour l’argentique est source d’inspiration notamment pour faire des produits plus écologiques.

Flic Film dit s'efforcer de réduire son empreinte environnementale en offrant des produits de développement photographique moins polluants. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Un de ces clients devenu employé permanent, Dalton Samera-Handbury, propulse aussi les produits de la marque sur YouTube. L’argentique s’est effacé quand Internet a pris de plus en plus de place. Beaucoup d’informations sur comment devenir un bon photographe ont été perdues dans le processus , explique-t-il.

Le jeune homme est persuadé que le nouvel engouement pour l’argentique perdurera. Il y a trop de gens passionnés. Si un produit disparaît, il y a toujours quelqu’un pour le reprendre et le faire renaître. C’est la beauté de cette entreprise, je m’assure que ma passion se poursuive aussi longtemps que je le souhaite , s’amuse Dalton Samera-Handbury.

Dave Marshall n’a toutefois pas d’objectif de croissance en tête. Tant que les clients lui demanderont de nouveaux produits et que sa curiosité et son goût d’apprendre seront satisfaits, il poursuivra Flic Film.