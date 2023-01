COVID-19 : des experts préconisent la prudence malgré la baisse des hospitalisations

Même si l’Alberta semble être dans une bien meilleure situation sanitaire en raison d'une baisse des hospitalisations liées à la COVID-19, les experts en maladies infectieuses exhortent les habitants à ne pas baisser la garde notamment à cause de la propagation du sous-variant XBB.1.5 d’Omicron.

La province a rapporté 27 décès supplémentaires en lien avec la COVID-19 la semaine dernière, portant à 5470 le nombre total de décès rapportés dans la province depuis le début de la pandémie. Mais les hospitalisations et les décès, bien que toujours élevés, ont tendance à baisser.

Selon Lynora Saxinger, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, la proportion de patients de la COVID-19 dont les cas sont susceptibles de s'aggraver est considérablement inférieure à ce qu'elle était à la même période l'année dernière .

Le sous-variant XBB.1.5 d’Omicron, plus transmissible, se propage en Alberta. La Dre Lynora Saxinger, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, appelle les Albertains à rester prudents. Photo : John Ulan/Ulan Photography

Les analyses des eaux usées, un outil sanitaire permettant de suivre l’évolution de la pandémie, indiqueraient également une tendance à la baisse dans de nombreuses régions de la province.

Nous sommes dans une bien meilleure situation que nous ne l'étions, par exemple, en janvier dernier , note Craig Jenne, professeur agrégé au département de microbiologie, d'immunologie et des maladies infectieuses de l'Université de Calgary.

La vigilance doit être de mise

L’infectiologue met toutefois en garde contre toute velléité de baisser la garde, car si nous comparons les niveaux de circulation du virus dans la communauté à des moments antérieurs, [par exemple] à la fin de 2020 ou à la mi-2021, les chiffres sont encore très élevés , souligne-t-il.

Selon lui, cela indique qu'il y a encore beaucoup de transmission dans la communauté .

En outre, la poussée du sous-variant XBB.1.5 pourrait donner lieu à une hausse importante de nouveaux cas de maladies au cours des prochaines semaines, compte tenu de sa haute transmissibilité, prévient la Dre Lynora Saxinger.

Face à ce sous-variant d'Omicron plus transmissible et plus agressif , elle appelle elle aussi à ne pas relâcher la vigilance.

Professeur agrégé au département de microbiologie, d'immunologie et des maladies infectieuses de l'Université de Calgary, Craig Jenne rappelle que le niveau actuel de circulation du virus demeure élevé. Photo : Radio-Canada / Colin Hall/CBC

Craig Jenne note par ailleurs que le nombre de décès en lien avec la COVID-19 est plus élevé que le nombre de décès dus à la grippe. En moyenne, l'Alberta enregistre entre 100 et 120 décès dus à la grippe au cours d'une saison grippale entière, alors qu'elle rapporte 30 décès par semaine à cause du SRAS-CoV-2, affirme-t-il.

Ainsi, en quelques semaines seulement, nous enregistrons plus de décès que durant toute une saison de grippe , souligne-t-il.

Avec les informations de Jennifer Lee