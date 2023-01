Révocation d’accréditation chez Desjardins : les syndicats de la région pas inquiets

En plus d’Arvida-Kénogami, où le processus est complété depuis la fin du mois de décembre, les employés de la Caisse Desjardins d’Alma ont déposé une demande de révocation auprès du ministère du Travail le 11 janvier. Le ministère doit ensuite l’évaluer.

Pour ce qui est des caisses de Chicoutimi et de Jonquière, une réflexion est en cours.

Les négociations en cours touchent quelque 600 membres dans la région, alors que la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2021.

Marginal selon la CSN

À la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui représente les employés syndiqués de Desjardins, il est indiqué que le phénomène demeure marginal.

On a plusieurs services de conseillers qui sont là pour contrer la désaffiliation. Bien souvent, une désaffiliation, ça vient quand il y a un nouvel employeur par exemple, ou une nouvelle direction. Il y a des nouvelles orientations dans l’entreprise, mais bien souvent ça fait état de surprises dans les années à suivre. C’est à faire attention aussi , a expliqué Marie-Pier Ouellet, vice-présidente au conseil central régional (CSN).

Adhésion en hausse à la FTQ

Du côté de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), le nombre de membres est en augmentation et la désyndicalisation n’est pas un enjeu.

Si on prend une tendance moyenne, on est en augmentation, en ce qui nous concerne. Ce que je peux constater au niveau de l’adhésion de deux conseils régionaux [...], on n’a pas vécu de désaffiliation , a indiqué le conseiller régional Marc Maltais.

Le portrait de la région

Actuellement, au Québec, un peu plus de 37 % des employés étaient syndiqués, selon des données de Statistique Canada. Il s’agit d’une baisse depuis les dernières décennies. Pour ce qui est de la région, il n’a pas été possible d’obtenir de données du ministère de l’Emploi vendredi.

Mais pour comprendre les mouvements dans la région sur le plan de la syndicalisation, selon le professeur Daniel Gagnon de l’Université du Québec à Chicoutimi, il faut davantage regarder les changements économiques que l’adhésion aux valeurs syndicales.

Daniel Gagnon, professeur à l’UQAC au Département des sciences économiques et administratives Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le phénomène vient peut-être plus d’un moins grand nombre de nouvelles syndicalisations à cause de la transformation de l’économie. C’est sûr qu’historiquement ici au Saguenay on était axé énormément sur la grande entreprise, alors c’est ce qui expliquait en bonne partie le haut taux de syndicalisation, mais ceci étant, notre économie s’est diversifiée un petit peu par rapport à la dépendance à la grande entreprise , a exposé le professeur du département des sciences économiques et administratives.

De nouvelles valeurs

Les syndicats ont aussi à s’adapter, car les valeurs des jeunes ont évolué avec le temps. Aujourd’hui, pour plusieurs, l’enjeu salarial est moins important que les conditions de travail.

À la FTQ , il est aussi important de les rejoindre dans les causes qu’ils ont à cœur.

Marc Maltais, conseiller régional à la FTQ Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Certains disent: "Ah, ils sont moins syndicalistes", mais c’est vraiment des bons militants, c’est eux autres qu’on voit justement dans des causes sociales. Ils sortent dans la rue, ils s’impliquent. On sonde d’ailleurs nos membres pour voir quels seraient les sujets qui les intéresseraient. Ils sont présents. Au-delà de la question salariale, on va travailler avec eux autres pour justement identifier un peu leurs priorités et on va essayer de les pousser, parce que c’est l’avenir , a analysé Marc Maltais.

D'après un reportage de Myriam Gauthier