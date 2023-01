Un parc régional pourrait voir le jour à Cap-Chat

Des résidents de Cap-Chat veulent créer un parc régional dans le bassin de la rivière Cap-Chat, dans le but de rassembler sous un même emblème les nombreuses activités qui y sont pratiquées.

Un groupe de citoyens souhaite depuis 2019 mettre en valeur ce territoire de 740 kilomètres carrés, traversé par une rivière de 63 kilomètres, comptant 7 lacs et plusieurs sommets et qui touche en partie au Parc national de la Gaspésie et la Réserve faunique de Matane.

Le bassin de la rivière Cap-Chat (en rouge) fait 740 kilomètre carrés. Photo : Radio-Canada

L’idée est également de consolider les acquis déjà en place comme le centre de ski, le Village grande nature Chic-Chocs, l’érablière et le Sentier international des Appalaches (SIA) qui passe par là. Il en est de même pour les activités récréotouristiques comme la chasse et la pêche.

Le concept de parc régional, c’est comme un immense opérateur sur un territoire qui va pouvoir donner des services à différents exploitants, explique Yvan Landry, l’un des idéateurs du parc régional. On parle de services au niveau de la publicité, au niveau de la concertation des activités, de la programmation et même de l’accueil.

Jean-Louis Arsenault (gauche) et Yvan Landry (droite) font partie du petit groupe de résidents de Cap-Chat qui veulent créer un parc régional. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Consultations de mise

Pour la maire de Cap-Chat, Marcel Soucy, il s’agit d’une initiative intéressante. Mais avant toute chose, il veut que les porteurs du projet rencontrent les utilisateurs du territoire.

Ce projet-là touche la ZEC de Cap-Chat, la ZEC de Matane en plus de toucher certains lots privés, alors il y a beaucoup de gens à consulter et d’endroits à vérifier avant de faire quoi que ce soit , précise M. Soucy.

Le responsable du Village grande nature Chic-Chocs, Réjean Blouin, est ouvert au projet. Mais il se garde un droit de réserve avant d’embarquer puisqu’il veut s’assurer qu’un parc régional ne nuirait pas à ses projets en développement.

On n’est pas fermé, mais je veux voir les aboutissants et savoir combien ça va coûter pour partir ça et d’où va venir l’argent , précise M. Blouin.

Le Village grande nature Chic-Chocs est situé dans l’arrière-pays de Cap-Chat. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

M. Landry se fait rassurant et indique que le projet n’est pas là pour nuire au développement.

« Le Village grande nature est un fleuron du territoire et notre but, c’est de voir, nous, qu’est-ce qu’on peut faire pour lui, pour faciliter sa promotion, son développement. » — Une citation de Yvan Landry, idéateur du parc régional

Il conçoit toutefois que la consultation sera un long processus, mais reste tout de même confiant pour cette étape du projet.

Pour le moment, les promoteurs estiment que le projet pourrait prendre encore 3 à 5 ans avant de voir le jour, puisque plusieurs travaux restent à faire, notamment celui de cartographier le territoire.

Ils ignorent toujours pour l’instant ce que coûterait la création du parc régional.

D’après le reportage de Jean-François Deschênes.