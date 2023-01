Les exclus du rabais sur l’électricité demandent des changements en Alberta

Près de deux millions de ménages et entreprises albertains ont pu profiter de cette réduction, mais les propriétaires d’habitations en copropriété en ont été exclus, parce qu’ils ne reçoivent pas directement de facture des compagnies de distribution.

C’est notamment le cas de Lisette Vienne, qui habite dans une tour d’habitation de 90 appartements à Edmonton. Bien sincèrement, je ne comprends pas quel est le problème puisque l'immeuble paye une facture au nom de tous les propriétaires. Je serais tout à fait d'accord que le gouvernement rembourse notre association d'immeuble , affirme-t-elle.

Depuis six mois, les rabais mensuels sont directement inscrits sur les factures d’électricité des Albertains, avec la mention GOA Utility Commodity Rebate . Entre juillet et décembre 2022, ce rabais s’élevait à 50 $ par mois. En janvier et février 2023, il sera plutôt de 75 $, tandis qu’en mars et avril, il sera de 25 $.

Pour Lisette Vienne, ce rabais aurait naturellement un impact positif sur son budget. Ça irait dans mes poches indirectement, puisque je paye quand même mes factures d'électricité et de gaz naturel à travers les charges qu'il y a mensuellement [...] Donc si ce remboursement va immédiatement envers notre facture d'électricité globale pour l'immeuble, ça me reviendra d'une certaine façon aussi , explique-t-elle.

Anand Sharma, le président régional du nord de l'Alberta à l'Institut canadien des condominiums, est du même avis. Il demande que les conseils d’administration des immeubles reçoivent un montant équivalent au nombre de logements multiplié par la valeur du rabais, et ce, de façon rétroactive.

Son organisation a d'ailleurs eu des discussions avec le gouvernement de Danielle Smith à cet effet. Je pense qu'ils sont au courant du problème depuis qu'ils ont présenté [ce rabais] au printemps de l'année dernière. Et en fin de compte, ils sont conscients de l'iniquité qui existe et les propriétaires de condominiums méritent d'être remboursés pour les dépenses encourues pendant cette période , justifie-t-il.

Il ajoute que les personnes qui vivent dans des copropriétés sont souvent des aînés ou des premiers acheteurs, plus vulnérables aux effets de l’inflation et des taux d’intérêt élevés. Je crois que le gouvernement rate la cible s’il n’est pas en mesure de rendre la vie plus abordable pour ces deux groupes , dit-il.