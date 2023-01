Prix non genrés : une première étape d’inclusion pour la communauté LGBTQ+ albertaine

De plus en plus de salons de coiffure en Alberta offrent des services en fonction de la longueur des cheveux et non du genre du client, une initiative vue comme une première étape importante vers l’inclusion par des membres de la communauté queer.

Beaucoup de [membres de la communauté] ont vécu des expériences terribles dans des salons genrés, où ils demandaient une coupe masculine, ou en demandant une coupe féminine chez le barbier , explique Michael Gordon, drag queen et copropriétaire du salon de coiffure Ouija Blonde, un salon qui utilise un système de prix non genré à Calgary.

Quand les gens viennent me voir avec une idée précise en tête, nous allons en discuter d’une façon qui n’est pas abrasive, agressive et je sais quoi faire tout en reconnaissant que des cheveux, ça n’a pas de genre.

La plupart des clients de Michael Gordon ne se conforment pas à un genre, il voit donc difficilement pourquoi ses prix devraient le faire.

Une pratique de plus en plus commune

À Calgary, le propriétaire des salons Hedkandi, Jereme Bokitch, a commencé à utiliser des prix non genrés dans ses établissements en 2017, un précurseur dans la province albertaine.

Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi les prix étaient différents [entre un homme et une femme] alors que ça me prenait le même temps pour faire la coupe , estime celui qui travaille dans l’industrie de la coiffure à Calgary depuis près de 30 ans.

C’était simplement comme ça dans l’industrie et en 2017, nous avons décidé que ce n’était pas la façon de faire pour nous, que ça ne faisait aucun sens.

Jereme Bokitch était un précurseur en 2017 lorsqu'il a établi une liste de prix non genré dans ses salons. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

À l’époque, la réponse a été plus que positive au changement, 99,9 % de la clientèle était derrière lui, dit-il, même s’il faisait plutôt cavalier seul.

Aujourd’hui, la conversation sur le genre fait de plus en plus partie du courant dominant », croit Jereme Bokitch. « La société doit comprendre que les choses changent. Nous voulons nous assurer que tout le monde se sent à l’aise et en sécurité, ce qui n’est pas toujours le cas dans la communauté queer.

« C’est la nouvelle étape de l’inclusion. Plus nous en parlons, plus nous prenons d’actions [non genrées], plus ce sera accepté et dans 15 ans, nous n’en parlerons plus, nous aurons une conversation différente. » — Une citation de Jereme Bokitch, propriétaire des salons de coiffure Hedkandi

Aller au-delà des prix non genrés

Tous les employés des salons Hedkandi reçoivent une formation sur la clientèle queer. On y parle de sujets comme les pronoms, l’identité de genre et la transition dans le but d’offrir un espace inclusif à la communauté LGBTQ+ .

Venir dans un salon, c’est une première étape pour celles et ceux qui transitionnent pour vraiment exprimer qui iels sont , rappelle la gérante et styliste séniore Brenna Stevens du studio Hedkandi de l’Hotel Arts. Nous voulons simplement les aider dans leur transition et les accompagner à devenir qui iels veulent vraiment être.

Brenna Stevens estime qu'il est important d'éduquer les nouveaux stylistes sur l'identité de genre et les pronoms afin d'offrir un espace inclusif. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

En plus de demander les pronoms de préférence de sa clientèle dès le premier rendez-vous, Michael Gordon a installé son salon dans une petite pièce fermée chez les studios District avec un objectif similaire en tête.

J’ai des clients en transition qui veulent un espace plus tranquille, plus sécuritaire où iels peuvent parler librement et avoir la possibilité de fermer la porte et les rideaux », explique-t-il. « C’est une expérience différente d’être dans un salon sur une chaise où tout le monde t’entend.

Michael Gordon a installé son salon dans un petit studio qui permet d'offrir l'intimité à ses clients. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Selon Michael Gordon, il est aussi très important pour les salons et toutes les entreprises de s'assurer que leurs actions vont au-delà des actions performatives.

Nous avons été tellement maltraités dans le passé, nous avons besoin de continuité et nous avons besoin de voir que les entreprises travaillent réellement à la création d'un salon qui accueille les personnes queers , dit-il.