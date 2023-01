Un accueil partagé pour le plan contre la pénurie de logements de la Ville de Rimouski

Le Comité logement du Bas-Saint-Laurent, qui défend le droit au logement abordable, émet pour sa part des réserves quant à ce plan.

Selon le porte-parole du Comité, Alexandre Cadieux, Rimouski s’engage dans la même voie qu’au début des années 2000 alors qu’elle devait aussi composer avec un taux d’inoccupation des logements bas.

On a favorisé la construction sur le marché privé et six ou sept ans plus tard on atteint un certain équilibre, mais on est revenu à la case départ en 2019 et 2020 , affirme M. Cadieux.

« On est devant le même problème et on applique la même solution… Rendez-vous en 2030, on va encore faire face au même problème! » — Une citation de Alexandre Cadieux, porte-parole du Comité logement du Bas-Saint-Laurent

Le Comité logement Rimouski-Neigette est un groupe de défense collective des droits des locataires. Alexandre Cadieux en est le porte-parole. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le Comité aurait voulu que Rimouski pose plus de gestes pour développer davantage de logements sociaux comme l’instauration d’une politique d’inclusion dans les nouveaux projets résidentiels ou de réserver des terrains pour ce type de projets.

M. Cadieux trouve également regrettable que le Comité n’ait pas été consulté lors de l’élaboration de ce plan par la Ville.

Un excellent plan

Pour la présidente de l’organisme Serviloge, Francine Saint-Cyr, la Ville de Rimouski est sur la bonne voie avec ces nouvelles mesures.

« On voit ça d’un très bon œil et c’est vraiment une bonne orientation que vient de prendre la Ville de Rimouski pour, à long terme, s’assurer de répondre à la demande de logement social et abordable. » — Une citation de Francine Saint-Cyr, présidente de l’organisme Serviloge

Dans son plan d’action, Rimouski propose entre autres d’allonger le crédit de taxes foncières pour les projets de logements sociaux ou abordables de plus de 20 unités. Ce crédit passerait de 5 à 35 ans.

Sans cet appui, divers projets communautaires ne pourraient pas aller de l’avant, comme celui de l’organisme Serviloge au couvent des sœurs du Saint-Rosaire.

C’est essentiel pour viabiliser le projet, explique Mme Saint-Cyr. Il faut faire en sorte que les coûts des loyers permettent de couvrir les frais d’exploitation d’un projet immobilier de 44 logements ou de 47 logements, mais sans trop augmenter le prix [des loyers]. Le congé de taxes aide beaucoup à diminuer les coûts de loyer.

Francine Saint-Cyr est présidente et fondatrice de Serviloge. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le président de l’organisme La Logerie, Rodrigue Joncas, qui est également conseiller municipal à la Ville de Rimouski, a participé à l’élaboration de ce plan vu son rôle au sein de l’équipe municipale.

Il n’y avait pas d’urgence pour une ville de rendre un crédit de taxe sur 35 ans, mais on s’est ajusté en fonction des nouveaux programmes [de financement] mis en place par le gouvernement et l’outil pour faire ça c’est le crédit de taxes , explique M. Joncas.

Alexandre Cadieux du Comité logement du Bas-Saint-Laurent salue aussi cette mesure. C’est un excellent début, mais on peut continuer et aller plus loin , dit-il.

Selon lui, ce crédit de taxe devrait être réservé pour des organismes promoteurs qui développeront à des fins non-lucratives, ce qui n’est pas prévu dans le plan de la Ville.

Un registre municipal des baux absent du plan

Ce nouveau plan relance également le débat sur l’instauration d’un registre municipal des baux.

Un tel registre rendrait publics les prix des loyers sur le territoire de la Ville de Rimouski. Le registre des baux est présenté comme une manière plus transparente et centralisée pour les locataires d’obtenir le loyer payé par les précédents occupants d’un logement.

Une telle mesure ne figure pas dans le plan présenté par la Ville jeudi soir.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, juge que cette responsabilité incombe au gouvernement provincial puisque le Tribunal administratif du logement, qui gère les plaintes liées aux logements, est sous sa compétence.

La Ville de Rimouski n’a pas de levier et au bout du compte, j’aurais à embaucher des gens pour une procédure sur laquelle on n’aurait aucune capacité, aucun pouvoir , explique M. Caron.

De son côté, Alexandre Cadieux croit que la Ville aurait pu aller de l’avant avec une telle mesure. D’autres villes au Québec se sont intéressées à ce mécanisme qui vise à réduire les augmentations de loyer.

Je sais qu’il y a des villes comme Trois-Rivières où des avis juridiques ont été demandés et il y a des cabinets d’avocats indépendants qui viennent de se prononcer en disant que oui, les villes ont juridiction et ont le droit légalement d’instaurer ce genre de registre et ça aurait été une avenue très intéressante à explorer , indique le porte-parole du Comité logement du Bas-Saint-Laurent.

M. Cadieux a par ailleurs interpellé la députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, à ce sujet.

Avec les informations de Sophie Martin et de Jean-Philippe Guilbault.