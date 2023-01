Protection du caribou : des élus rencontrés par l’industrie forestière à Alma

Plusieurs joueurs de l'industrie forestière étaient présents comme Produits forestiers Résolu, Boisaco, Rémabec ainsi que la Coopérative forestière de Petit-Paris.

Plusieurs maires et mairesses, dont celles de Saguenay et Alma, ainsi que des préfets étaient présents.

L'industrie, le message qu'ils ont lancé c'est, oui c'est catastrophique ce qui s'en vient s’il n’y a rien qui est fait. Mais on est prêt à bâtir le plan avec le gouvernement et les instances en place justement pour avoir une forêt plus pérenne et une faune aussi, plus pérenne. Ça, c'était le message intéressant qui est ressorti , a révélé le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon.

Ce dernier est également président de l’Alliance forêt boréale, un organisme qui regroupe des syndicats et des élus des communautés forestières du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord qui fait déjà campagne sur les impacts de la protection du caribou forestier.

Une autre rencontre est prévue lundi prochain, également à Alma, entre les gens du milieu forestier et les députés régionaux de la Coalition avenir Québec (CAQ), dont la ministre Andrée Laforest.

Un plan en juin

Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Benoit Charette, a promis que le nouveau plan de protection du caribou sera déposé en juin prochain. Son dépôt prévu il y a quelques années avait été retardé pour faire place au travail de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards qui a sillonné les régions touchées au printemps.

Le plan de protection se basera justement sur le rapport déposé l’été dernier par la commission. Parmi les 36 recommandations se trouvait l’abandon d’un scénario qui ne prévoyait aucun impact pour l’industrie forestière.

Plus spécifiquement pour la région, il était aussi recommandé de créer l’aire protégée de Pipmuacan en plus de mieux protéger le territoire situé entre celle-ci et le projet d’aire protégée à l’est de la rivière Péribonka. Il était aussi question de réduire le taux de perturbation des forêts exploitées.

Ne pas se laisser mourir

En ce sens, l’industrie forestière s’attend à des pertes importantes de possibilité forestière, ce qui résulterait en des centaines de pertes d’emploi dans la région. Ces pertes frapperaient plus durement des milieux qui dépendent plus directement de la forêt et qui sont déjà pour plusieurs dévitalisés.

Il faut qu'on commence à se parler pour avoir quelque chose d'intelligent comme gestion de notre foresterie tout en prenant compte les autres utilisateurs de la forêt et naturellement des aires protégées et de la protection du caribou forestier. [...] Il faut qu'on ait un discours constructif, qu'on soit entendu et compris et, naturellement, notre objectif ce n'est pas de se laisser mourir , a dit de son côté Louis Ouellet, préfet de la MRC Lac-Saint-Jean Est.

En plus des entreprises comme telles, le président du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), Jean-François Samray, était sur place à Alma pour faire part aux élus du poids économique que ses membres représentent..

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est plus de 900 millions de masse salariale qui est versée dans la région, c'est plus de 40 % des emplois dans le secteur industriel. Dans plusieurs municipalités et MRC, c'est tout près de deux emplois sur quatre qui sont reliés à l’industrie forestière. [...] C'est le cœur de beaucoup de municipalités. C’est le cœur industriel de la région , a plaidé M. Samray.

Plusieurs élus souhaitent d’ailleurs une régionalisation des décisions.

Un ministère scindé

Rappelons également que depuis le dépôt du rapport, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a été scindé. La gestion des forêts, qui comprend l’attribution des droits de coupe aux entreprises, se fait désormais au sein du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Une partie du déclin des populations de caribous montagnards et forestiers s’explique, selon les scientifiques, notamment par une plus grande facilité à se déplacer pour les prédateurs, en raison des chemins forestiers. De son côté, l’industrie cible en partie les changements climatiques qui auraient un impact sur les populations qui doivent faire face à un environnement changeant.

Plus tôt cette semaine, la publication d'inventaires récents de populations de caribous en Gaspésie, dans le Nord-du-Québec et sur la Côte-Nord a démontré que le déclin se poursuit.

