Saint-Malo célèbre le nouveau système de réfrigération de son aréna

L'aréna de Saint-Malo, situé à une soixantaine de kilomètres au sud de Winnipeg, a un nouveau système de réfrigération et des déshumidificateurs depuis le mois d'octobre. Mais c’est finalement vendredi soir, avant la joute de l'équipe locale des Warriors, qu’une cérémonie spéciale et une coupe de ruban ont honoré les donateurs de ce projet.

L'entraîneur de l'équipe des Warriors de Saint-Malo, qui évolue dans la Ligue de hockey junior de la région de la capitale, Reynald Ralph Collette se réjouit de ces améliorations apportées à l'aréna.

Pour les partisans c'est plus confortable, il fait moins froid avec les nouveaux déshumidificateurs. Pour nous chaque année, on commence lors de la première semaine de septembre et il fallait aller à Winnipeg. Là, on va pouvoir faire le camp d'entraînement et offrir tout le programme à Saint-Malo , affirme-t-il.

En entrevue à l'émission l'Actuel, la directrice générale de la Municipalité rurale De Salaberry, Denise Parent, indique que ces rénovations ont coûté 600 000 $.

Selon elle, le projet a pu voir le jour en raison d'un financement du gouvernement du Manitoba, mais aussi grâce à l'appui de dons de la communauté et de divers organismes.

C'est important de reconnaître tous les gens qui ont contribué à ce beau projet. C'est une continuation d'un aréna construit par la communauté en 1974, alors on essaie de rehausser et réinvestir dans cet aréna , souligne-t-elle.

Mme Parent indique que d'autres projets d'amélioration sont dans les cartons, entre autres pour rendre l'infrastructure plus écologique. Elle ajoute qu'une autre rénovation visée serait d'apporter des modifications à l'entrepôt de la zamboni.

La fondation de l'aréna est bonne, mais c'est juste pour rendre notre aréna plus moderne pour encourager les gens à continuer à utiliser l'endroit , dit Denise Parent.

Elle ajoute que les démarches sont déjà en cours pour obtenir des subventions pour ces projets.

Avant le match de vendredi soir contre les Satelites de Winnipeg, les Warriors étaient en deuxième position au classement général de la Ligue de hockey junior de la région de la capitale.