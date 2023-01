Le Soulier, une pièce de théâtre aux tons comiques pour aborder la santé mentale

La pièce raconte l'histoire de Benoît, un enfant âgé de huit ans qui fait de nombreuses crises. Le décor est planté dans le cabinet du dentiste Siméon, dans lequel se déroule la majorité de l’intrigue.

Alors que sa mère Mélanie (interprétée par la comédienne Annie Lefebvre), emmène son fils chez le dentiste, il semblerait que ce dernier soit atteint de beaucoup plus qu'une simple rage de dents.

À travers le cheminement du petit Benoît (interprété par le comédien Félix Beauchamp), le spectateur suivra les trajectoires de vie et le quotidien de son entourage qui le soutient. La pièce s'attarde ainsi sur les défis vécus par les adultes.

« Benoit et Siméon se reconnaissent dans leur difficulté à gérer leur santé mentale. Cette rencontre-là, éveille en eux un espoir. »

Des thèmes comme le trouble bipolaire sont abordés avec humour. Cette pièce utilise le registre comique, que ce soit à travers le discours des personnages ou leur gestuelle vive.

Les comédiens espèrent que ces effets susciteront l’empathie des spectateurs qui pourront se mettre dans les souliers des personnages.

La directrice artistique et générale du Théâtre Cercle Molière à Winnipeg, Geneviève Pelletier, est heureuse d'offrir sa scène au Théâtre La Seizième venue de Vancouver pour cette présentation.

Geneviève Pelletier, la directrice artistique et générale du Théâtre Cercle Molière se réjouit d'accueillir la pièce Le Soulier qu'elle trouve fascinante.

Geneviève Pelletier estime que la pièce permettra aux spectateurs de vivre une expérience qui questionnera leur perception sur la santé mentale.

Geneviève Pelletier avait déjà eu connaissance du spectacle présenté, notamment à Vancouver en 2019. Elle en retient beaucoup d'émotions.

Benoît reçoit le soutien de son dentiste Siméon et de la réceptionniste Hélène dans son cheminement à travers ses crises.

La comédienne France Perras qui interprète la réceptionniste excentrique du dentiste Hélène, a le même sentiment.

« Hélène, c’est un personnage qui a beaucoup de défauts. Je suis heureuse d’avoir un rôle qui permet d’exposer la vulnérabilité humaine. La pièce montre que chaque personnage a besoin d’aide, comme eux, on fait tous face à des défis. Je crois qu’en tant qu’humains, on est tous à la recherche de ces histoires-là qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. »