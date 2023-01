Fiona : un soutien financier d’Ottawa pour les producteurs de mollusques et de crustacés

Le gouvernement fédéral a fait savoir qu’une partie du fonds de rétablissement de 300 millions de dollars pour les sinistrés de l’ouragan Fiona serait dédiée aux entrepreneurs et producteurs de mollusques et de crustacés dans les provinces de l’Atlantique.

Lors d’une annonce faite vendredi aux locaux de l’entreprise Prince Edward Aqua Farms, à Kensington, à l’Île-du-Prince-Édouard, la ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique ( APECA ), Ginette Petitpas Taylor, a indiqué que le montant qui leur est octroyé s’élèverait à 40 millions de dollars sur deux ans.

L’ouragan Fiona a frappé les provinces de l’Atlantique le 24 septembre dernier. Ottawa avait précédemment annoncé que le tiers de l’enveloppe de 300 millions de dollars était dédié à la récupération des engins de pêche perdus et à la réparation des ports pour petits bateaux endommagés.

À l’Île-du-Prince-Édouard, l’un des secteurs les plus sévèrement touchés par la tempête, des milliers de semences d'huitres et de moules ont été perdues, affirme John Paquet, copropriétaire de Prince Edward Aqua Farms.

Il estime que cela aura des répercussions au moins pour les deux prochaines années de production.

John Paquet (à droite), copropriétaire de Prince Edward Aqua Farms, rigole avec la ministre Ginette Petitpas Taylor (à gauche), vendredi. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

John Paquet n’était pas assuré, car il est très difficile d’assurer l’équipement d’aquaculture, dit-il.

De plus, une quantité importante des pertes n’était pas assurable, à cause de l’onde de tempête provoquée par Fiona.

D’ailleurs, en octobre, Jerry Gavin indiquait que l’Association des transformateurs de fruits de mer de l’Île-du-Prince-Édouard, dont il est le directeur, souhaitait qu'un programme d’assurance existe pour l’aquaculture, similaire à celui dont les fermiers bénéficient.

Même si nous cultivons, ce n’est pas comme pour les fermiers , résume John Paquet.

Le soutien financier d’Ottawa aidera les entreprises conchylicoles et les organismes sans but lucratif qui offrent des services à ces entreprises à répondre à leurs besoins immédiats comme la réparation des dommages causés par la tempête, le remplacement d’équipements, le nettoyage, la perte de produits, ainsi qu’à mettre en œuvre des projets à long terme d’adaptation aux conditions météorologiques extrêmes , indique l’ APECA dans un communiqué, vendredi.

Le secteur des fruits de mer a probablement a été un des secteurs les plus affectés. Ce n'étaient pas seulement les produits, mais aussi les infrastructures et tous les outils qu'on utilise dans l'industrie , a dit Sean Casey, le député de Charlottetown, vendredi à Kensington.

On veut s’assurer qu’ils vont avoir les ressources nécessaires pour la prochaine saison , a renchéri la ministre Petitpas Taylor.

La ministre fédérale Ginette Petitpas Taylor, vendredi à Kensington, Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Elle ajoute que des tempêtes de cette envergure risquent de se reproduire, et que les investissements permettront aux acteurs de l’industrie d’être plus résilients.

John Paquet, de Prince Edward Aqua Farms, était heureux de l’aide fédérale annoncée. Il demeure néanmoins réaliste. Les cultivateurs s’étaient préparés de leur mieux à Fiona, dit-il, mais il y a des limites à ce qu’on peut faire contre un ouragan.

Vous pouvez utiliser le meilleur équipement possible , mentionne-t-il. On a passé une semaine à se préparer à la tempête, mais en voyant la façon dont les vents et les vagues nous ont frappés, je ne sais pas ce qu’on aurait pu faire différemment.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach