La création de la nouvelle police provinciale est remise en question par la FPN

Selon la FPN , la nouvelle police provinciale détournerait les fonds qui seraient accordés à la GRC .

Le directeur pour la région des Prairies de la FPN , Morgan Buckingham, affirme vouloir organiser une rencontre avec le gouvernement de la Saskatchewan pour mieux comprendre le rôle du SMS par rapport à la GRC .

Malheureusement, les messages du gouvernement de la Saskatchewan en ce qui concerne le SMS sont confus et contradictoires , critique Morgan Buckingham.

De son côté, dans une entrevue accordée à CBC /Radio-Canada, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a défendu le projet du gouvernement de la mise sur pied du SMS .

En fin de compte, notre objectif est que nous travaillons tous ensemble pour nous assurer de la sécurité de nos communautés , déclare Scott Moe en soulignant que la province s'assure qu'aucun fonds ne sera détourné des services de police existants ou de la GRC .

Les membres du SMS vont aider la GRC à arrêter les délinquants et à les placer là où ils doivent être. En fin de compte, il s'agit de rendre la communauté plus sûre le plus rapidement que possible , ajoute Scott Moe.

Le gouvernement provincial rappelle qu'il a augmenté de 20 % le financement de la GRC de la Saskatchewan, soit plus de 34 millions de dollars.

Nos agents sont surchargés

La FPN demande au gouvernement de la Saskatchewan d’investir 100 millions de dollars, au cours des cinq prochaines années, pour consolider les services de police dans la province.

Selon la Fédération, cette somme sera utilisée pour embaucher au total 301 membres, dont 138 membres pour compléter les ressources policières des Premières Nations et 154 membres pour les services généraux.

Selon le président de la FPN , Brian Sauvé, la Saskatchewan doit investir cette somme pour assurer la bonne qualité des services de police.

Malgré la croissance considérable de la population de la Saskatchewan [...], la GRC est sous-financée partout dans la province. Nos agents sont constamment demandés de faire plus, alors qu'ils sont déjà surchargés, stressés et ils ne disposent pas de toutes les ressources nécessaires , explique Brian Sauvé.

