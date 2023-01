Des étudiants de l’Université de Calgary dénoncent la hausse de leurs droits de scolarité

Jade Heflin étudie en études urbaines à l’Université de Calgary. Elle a déjà de la difficulté à joindre les deux bouts et la hausse des droits de scolarité la préoccupe. L’été dernier, j’ai sauté des repas pour pouvoir arriver à payer tous mes frais. Je passe tout mon temps à l’école parce que je n’ai pas d’argent pour faire des activités, j’ai une voiture dont je paie le stationnement, mais je n’ai pas l’argent pour du gaz.

Cette étudiante américaine est venue manifester contre la hausse des droits de scolarité votée vendredi par l’université et qui ne correspond pas au rêve qu’elle avait de venir étudier en Alberta. Quand je suis venue ici, je ne m’attendais pas à ce que le prix des études augmente. Je pensais que le prix allait être ce qu’on m’avait annoncé au départ, mais ce n’est pas ça du tout qui se passe.

À 20 ans, elle trouve que les montants qui lui sont demandés hypothèquent son avenir.

J’ai déjà 40 000 $ de dettes et je n’ai même pas fini ma deuxième année d’université. Ça me rend nerveuse pour le futur parce que je sais que je vais devoir prendre d’autres prêts étudiants de 20 000 $ par année pendant encore deux ou trois ans, donc au final, je vais être sévèrement endettée et ça va toucher ma qualité de vie en sortant des études , dit-elle.

Une hausse de plus de 33 % depuis 2019, selon l'association estudiantine

Selon l’Association des étudiants de l’Université de Calgary, qui avait organisé la manifestation devant les bureaux de l’administration, de nombreux étudiants sont dans la même situation.

Une fois cette augmentation approuvée, l'étudiant canadien moyen paiera environ 33 % de plus qu'en 2019. L'étudiant international moyen paiera plus de 40 % de plus. Les frais obligatoires ont également augmenté d'environ 20 % , indique le groupe par communiqué.

L’association a réalisé un sondage auprès de ses membres et près de 3000 personnes ont répondu. Près d'un élève sur cinq dit que cette nouvelle augmentation pourrait les forcer à abandonner leurs études et 67 % affirment que l'augmentation exercera « une pression modérée ou extrême » sur leurs finances.

Jade Heflin dit avoir déjà plus de 40 000 $ de dettes. Photo : Radio-Canada / Tom Ross / CBC

L'association souhaitait que l’université repousse son vote sur la hausse des droits de scolarité en mars, le temps que les étudiants soient mieux consultés, ce qu’a refusé l’institution. L'argent des étudiants paie près du quart du budget de fonctionnement de l'université. Nous méritons d'être entendus , a déclaré la présidente de l'association, Nicole Schmidt.

L'université n'a pas réussi à s'engager de manière significative avec les étudiants et n'a pas écouté les préoccupations des étudiants. Ils doivent faire mieux.

Un étudiant en génie, Jorrell Templeton, dit qu'il reçoit des prêts et des bourses cette année, mais il réfléchit aux solutions pour arriver à joindre les deux bouts dans les mois à venir. Je pense déjà à comment je vais trouver un emploi pendant l’été pour pouvoir payer mes frais l’année prochaine, en plus du gaz pour l’automobile et les assurances.

Il ajoute que la plupart de ses amis ont pris des prêts scolaires pour arriver à tout payer.