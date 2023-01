Le saut acrobatique, un sport plus calculé que casse-cou

Ils s’élancent jusqu’à 50 pieds dans les airs, multiplient les périlleux et les rotations en quelques secondes avant d'atterrir sur leurs skis dans une pente inclinée. Le saut acrobatique, c’est du sport, mais aussi de la physique. Incursion dans une discipline plus calculée que casse-cou.

Les gens pensent que les sauteurs sont plutôt rock'n'roll, mais c’est vraiment plus des nerds. Le sport est vraiment calculé, sinon c’est dangereux , lance l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de saut, Jeff Bean.

Médaillée olympique et étudiante en génie aérospatial, Marion Thénault abonde dans le même sens. La physique à une grande dimension dans notre sport. Autant au niveau de la vitesse que de la conservation de notre énergie et pour créer des vrilles , lance celle qui sera en action à la Coupe du monde à Lac-Beauport, samedi et dimanche.

Marion Thenault, Miha Fontaine et Lewis Irving sur la troisième marche du podium aux jeux olympiques de Beijing 2022. Photo : La Presse canadienne / Lee Jin-man

Le départ

Lorsqu’on se prépare à effectuer un saut, l’idée est de contrôler tous les contrôlables , lance Marion Thénault. À commencer par la vitesse à laquelle on s’élance sur le tremplin.

Chaque site va avoir des vitesses légèrement différentes , explique la Sherbrookoise. La façon dont le saut est fait, les conditions de neige et la force du vent peuvent notamment varier. C’est pourquoi les skieurs acrobatiques commencent toujours par mesurer leur vitesse sans sauter en arrivant sur un site.

Un radar permet de calculer la vitesse des skieurs à chaque descente à l'entraînement. Photo : Radio-Canada

On a une horloge qui va nous dire, par exemple, que l’athlète arrivait à 56 km/h. Moi, je sais qu’il doit atteindre 57 km/h sur ce site-là. Alors avec l’angle de la pente, je vais lui dire de monter d’un mètre pour aller cherche trois quarts de kilomètres de plus , décrit Jeff Bean.

Une fois la bonne hauteur trouvée sur la pente, chaque athlète plante un marqueur dans la neige. C’est de là qu’il prendra le départ pour sauter.

Les périlleux

Les sauteurs ont le choix de trois tremplins à l'entraînement et en compétition : un simple, un double et un triple. Le choix est fait en fonction du nombre de périlleux qu’ils veulent effectuer.

Le tremplin simple (à gauche), les deux tremplins double et, au centre, le tremplin triple. Photo : Radio-Canada

Si tu arrives avec la bonne vitesse sur un tremplin double, l’angle qui est de 66 degrés au bout du saut va te permettre de faire exactement deux périlleux droit pour atterrir sur tes pieds , explique Marion Thénault.

C’est vrai pour chaque tremplin. Les angles sont uniformisés et soigneusement calculés afin que que les périlleux s'effectuent naturellement. Il ne reste ensuite qu’à initier les vrilles.

Les vrilles

Contrairement aux skieurs libres dans les épreuves de grand saut, les sauteurs acrobatiques ne débutent pas leur rotation sur le tremplin. En sortant du saut, je veux que mon poids soit vraiment uniformément réparti. Parce que si mon poids est plus sur une jambe ou l’autre, je vais être croche dans les airs.

Or, ce n’est qu’une fois dans les airs, les deux bras étirés au-dessus de la tête, que la rotation doit commencer. On appelle ça la conservation du moment cinétique. Tu prends l’énergie naturellement créée par le périlleux et tu la mets dans une vrille , explique Jeff Bean.

Miha Fontaine aux Jeux olympiques de Pékin Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Pour ce faire, les bras des sauteurs deviennent des leviers pour modifier l’angle de la rotation. En baissant mon bras gauche le long de mon corps, je vais vriller à gauche. Et si je veux faire une double vrille, je vais ensuite amener mes bras le plus compact possible pour accélérer la rotation , illustre Marion Thénault.

Si tout se passe bien, le sauteur n’aura pratiquement pas à travailler dans les airs. Si tu as la bonne vitesse et le bon angle, c’est facile. Tu fais juste attendre que le sol arrive , décrit l’athlète de 22 ans.

L'atterrissage

C’est facile parce que ces rotations ont été pratiquées des milliers de fois sur la trampoline, la rampe d’eau et la neige. C’est de la répétition et de la répétition pour que ça devienne naturel parce que les athlètes prennent 200 ou 300 micro-décisions par seconde dans les airs , estime Jeff Bean.

Marion Thénault à la compétition individuelle des Jeux de Pékin Photo : Getty Images / Cameron Spencer

L’entraîneur est toutefois toujours au bord du tremplin pour crier des indications à ses athlètes durant leurs sauts. Car les sauts parfaits sont rares. Si je veux qu’ils accélèrent leur rotation pour atterrir sur leurs pieds, je vais crier "pull". Ramène tes pieds pour te faire plus petit et tourner plus vite. Ou au contraire : "strech". Allonge tes bras parce que tu tournes trop vite et tu vas tomber sur le dos , relate Bean.

Comme elle est dans les airs moins de trois secondes, les indications doivent être assimilées extrêmement rapidement, pointe Marion Thénault. Généralement, les mots de l'entraîneur ne viennent que confirmer ce que ressent déjà la sauteuse. Je prends l’information, je prends une décision et je m’adapte dans les airs pour être capable d'atterrir.

Si l’angle est bon, l'atterrissage se fera tout en douceur même si le sauteur chute de plusieurs dizaines de pieds. C’est comme sauter d’une chaise d’un pied parce que la pente est tellement inclinée qu’elle absorbe toute l’énergie , illustre Jeff Bean.