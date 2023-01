Pas de nouvelle piste d’athlétisme à La Sarre avant 2025

Le projet, rappelons-le, consiste à aménager une piste d’athlétisme de huit corridors en surface synthétique pouvant être homologuée par la World Athletics, ainsi qu'un terrain pour pratiquer des sports comme le soccer et l’ultimate. Des gradins et un entrepôt sont aussi prévus. L'installation sera située derrière la Cité étudiante Polyno, près de la piste actuelle, qui est désuète.

Faute de soumissions cet automne pour la confection des plans et devis, le Centre de services scolaire Lac-Abitibi a dû revoir sa stratégie et retourner en appel d’offres pour les services professionnels. Les firmes auraient évoqué un manque de temps, de personnel ou d’expertise.

« On a donc décidé de scinder le projet en deux. L’appel d’offres public qu’on a publié il y a quelques semaines, c’est pour faire la première partie civile. On parle de toute la structure, la fondation, le drainage, pour qu’elle puisse ensuite recevoir la piste en revêtement synthétique. Après ça, on va aller en appel d’offres pour la piste. » — Une citation de Yves Dubé, directeur général adjoint du Centre de services scolaire Lac-Abitibi

Le directeur général adjoint du Centre de services scolaire Lac-Abitibi, Yves Dubé. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La stratégie s’annonce prometteuse, puisque près d’une dizaine de firmes ont manifesté de l’intérêt. Elles ont jusqu’au 10 février pour déposer leur offre de services. Le contrat sera octroyé quelques jours plus tard.

Des travaux à l’automne

Une fois les plans et devis en main cet été, le Centre de services scolaire Lac-Abitibi ira en appel d’offres pour trouver un entrepreneur dans l’espoir de lancer les travaux de la phase 1 au cours de l’automne. Quant à la phase 2, celle de la piste en revêtement synthétique, elle aura lieu à l’été 2025, soit près d’un an plus tard que prévu.

C’est quand même assez loin, mais on veut bien faire les choses. C’est la seule piste en Abitibi-Témiscamingue qui aura des bassins d’eau directement sur la piste pour les sauts à à obstacles. Il va y avoir une aire de surface pour le lancer du poids, du javelot et du disque, pour le saut à la perche, le saut en longueur et le saut en hauteur. On veut vraiment une piste d’athlétisme conforme qui pourrait accueillir différentes compétitions , fait valoir Yves Dubé.

Un projet de plus de 2,8 M$

D’ailleurs, pour toute la réalisation du projet, le Centre de services scolaire Lac-Abitibi a fait appel aux services d’une firme spécialisée en pistes d’athlétisme pour s’assurer que les installations répondent à ses besoins, mais aussi aux standards de l’industrie.

Le projet estimé à 2,8 millions de dollars a reçu en juin dernier un appui financier de 1,8 M$ de Québec. Les coûts se préciseront lors des différents appels d’offres