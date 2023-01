Les Blue Jays seront une équipe plus complète, selon Vladimir Guerrero fils

En raison des joueurs autonomes sur lesquels ils ont mis la main et des échanges qu'ils ont conclus pendant l'entre-saison, les Blue Jays de Toronto formeront une équipe plus complète en 2023.

C'est à tout le moins ce que pense Vladimir Guerrero fils.

Le joueur étoile de la formation torontoise a rencontré les médias pour la première fois depuis la fin cauchemardesque de la dernière saison, vendredi après-midi, lors d'une visite dans une école de Toronto avec certains de ses coéquipiers.

Ce sera différent. Très différent. Nous serons plus rapides. La défense, les coups de circuit, [ce sera différent]. Nous serons une équipe plus complète , a-t-il déclaré par le biais d'un interprète.

Cet hiver, les Blue Jays ont échangé les voltigeurs Teoscar Hernández et Lourdes Gurriel fils, deux favoris de la foule. Ils les ont remplacés par Daulton Varsho et Kevin Kiermaier.

L'équipe torontoise a aussi fait l'acquisition du lanceur partant Chris Bassitt pour pallier la perte de Ross Stripling, en plus d'embaucher le joueur de premier but Brandon Belt, double vainqueur de la Série mondiale à San Francisco.

Vladimir Guerrero fils a vu l'un de ses bons amis, Teoscar Hernandez, être échangé par les Blue Jays cet hiver. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les échanges font partie du sport et je n'ai pas de contrôle là-dessus , a commenté Guerrero quant au départ de deux de ses bons amis.

Évidemment, Teo et Lourdes sont de bons amis et d'excellents joueurs, mais c'est ce que c'est. Pour ma part, je me concentre à travailler avec les nouveaux. J'essaie de les aider à se sentir bien, a-t-il ajouté.

Nous jouions tous ensemble depuis mes débuts dans les ligues mineures. [Lourdes] me donnait toujours des conseils. Il m'aidait. C'est un grand leader et je lui souhaite le meilleur , a-t-il assuré.

Kiermaier se sent déjà à la maison

Le voltigeur Kevin Kiermaier est un membre des Blue Jays depuis peu, mais il dit déjà se sentir à la maison au Canada. Le bain de foule auquel il a eu droit vendredi lui a confirmé qu'il a fait le bon choix en rejoignant les Torontois cet hiver.

Tout de ce voyage a été génial jusqu'à présent. Je commence à vraiment comprendre maintenant. Je me sentais déjà comme un Blue Jay, mais en étant ici, en vivant tout ça et en voyant à quel point les gens aiment le [baseball], je suis excité. Comment ne pas l'être? Les enfants aujourd'hui en sont un autre exemple. Je me sens tellement aimé ici. Ce sera une année géniale! a-t-il confié aux journalistes.

Ce sont les ambitions de l'équipe, soit de gagner une Série mondiale, qui l'ont convaincu de s'entendre avec la seule équipe canadienne du baseball majeur, tout comme pour Chris Bassitt.

Nous avons le talent et l'équipe sur papier pour y arriver. Nous devons jouer et exécuter au plus haut niveau pour gagner une Série mondiale et être la dernière équipe debout, mais d'avoir toutes les cartes en main comme ça, c'est merveilleux , a expliqué Kiermaier.

Le camp d'entraînement des Blue Jays ne commencera pas avant la fin février en Floride alors que la saison, elle, débutera le 30 mars. Entre-temps, certains joueurs, tels que Vladimir Guerrero fils, prendront part à la Classique mondiale de baseball. Il représentera la République dominicaine.