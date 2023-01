La souffrance des Ukrainiens de plus en plus palpable, dit la ministre Anita Anand

À l’approche du premier anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine, la ministre canadienne de la Défense nationale, Anita Anand, constate que les affres de la guerre pèsent de plus en plus lourd sur la population locale.

J'étais là en janvier passé et c'était un pays où il y avait des gens heureux, mais cette semaine, quand j'étais là-bas, ce n'était pas la même chose. J'ai vu des édifices détruits, j'ai vu des voitures brûlées. Il y a un impact de cette guerre sur les familles qui veulent habiter en sécurité et en paix , a déclaré Mme Anand dans une entrevue aux Coulisses du pouvoir.

Le passage de la ministre canadienne à Kiev la semaine dernière est survenu alors que l’Ukraine pleurait la mort d’une quarantaine de citoyens tués par un missile russe à Dnipro.

Il a aussi coïncidé avec l’écrasement en banlieue de la capitale de l’hélicoptère du ministre ukrainien de l’Intérieur, Denys Monastyrsky. L’accident a fait 14 victimes.

Des événements comme ceux-là sont aujourd’hui le lot des Ukrainiens, a souligné le président Volodymyr Zelensky dans une allocution au Forum économique mondial mercredi dernier.

Les tragédies dépassent la vie. La tyrannie dépasse la démocratie , a-t-il dit, en insistant pour que ses alliés lui fournissent des armes lourdes le plus rapidement possible pour vaincre son ennemi russe.

Des milliards de dollars d’aide, mais pas de chars

Volodymyr Zelensky espérait que la réunion du groupe des pays alliés, qui s’est déroulée vendredi à la base militaire de Ramstein, en Allemagne, déboucherait sur un approvisionnement majeur de chars d’assaut de type Léopard 2.

La ministre de la Défense Anita Anand a visité le centre-ville de Kiev, en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le Canada et plusieurs pays européens en possèdent, mais pour les livrer à l’Ukraine, ils ont besoin du feu vert de l’Allemagne, où ils sont fabriqués.

La ministre Anand note que si l’ajout de chars d’assaut lourds n’a pas été entériné pour le moment, l’armée ukrainienne peut compter sur l’envoi de milliards de dollars d’équipement militaire et sur la solidarité des 54 pays participants à la rencontre.

« Nous devons faire notre part pour protéger la démocratie avec nos alliés, avec nos partenaires. Donc, nous continuons d'appuyer l'Ukraine dans le court et le long terme. » — Une citation de Anita Anand, ministre canadienne de la Défense

Un don de 200 véhicules blindés

Les troupes ukrainiennes recevront prochainement 200 véhicules blindés de transport de troupes, un don du Canada, qui lui procurera en plus un système antimissile pour protéger sa population.

Ce sont les véhicules blindés fabriqués dans l'usine Roshel, à Mississauga, qui seront livrés à l'Ukraine. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Depuis le début du conflit, Ottawa a fourni plus d’un milliard de dollars en aide militaire, financière et humanitaire.

La ministre de la Défense nationale affirme que l’apport canadien à l’Ukraine sera maintenu tant que durera la guerre.

On doit continuer d'être là pour l'Ukraine avec des capacités défensives pour eux, parce que c'est un moment important pour les Ukrainiens et pour la démocratie. Donc, c'est un honneur d'être la ministre à ce moment-ci, parce que je veux faire tout ce que je peux comme ministre maintenant et dans l'avenir , a-t-elle déclaré.