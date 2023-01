La Cour fédérale ordonne le rapatriement de quatre Canadiens détenus en Syrie

Cette décision intervient au lendemain d'une annonce d'Affaires mondiales Canada qui a accepté de rapatrier dans des délais raisonnables 6 Canadiennes et leurs 13 enfants, qui sont également représentés par Me Greenspon dans une cause visant à obliger le Canada à rapatrier ses citoyens.

Le fédéral affirme que le Canada ne pouvait pas leur fournir de services consulaires en Syrie parce que la situation était trop dangereuse, mais l’avocat des ressortissants faisait plutôt valoir que d’autres pays l’avaient fait.

C'est une merveilleuse nouvelle , a réagi Me Greenspon. Nous nous battons pour leur rapatriement depuis trois ans. Nous espérons que tous les hommes, femmes et enfants canadiens [détenus en Syrie] reviendront au pays.

Il est possible que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dépose des accusations contre ces ressortissants à leur retour en sol canadien. Il y a trois mois, deux Canadiennes ont été rapatriées avec leurs enfants et l'une d'elles a été arrêtée, avant d'obtenir une mise en liberté sous caution.

En octobre dernier, le premier ministre Justin Trudeau s'était dit particulièrement préoccupé pour les enfants canadiens détenus dans les camps.

Selon l'ONG internationale pour la défense des droits de la personne Human Rights Watch (HRW), il reste 27 Canadiens, dont 13 femmes, 10 enfants et 4 hommes, qui se trouvent toujours dans des camps en Syrie où sont détenus des milliers de proches de combattants du groupe armé État islamique (EI).

Beaucoup d'entre eux vivent à al-Roj et à al-Hol, où des centaines d'adultes et d'enfants sont morts à cause des combats dans la région, du manque de soins médicaux ou de l'insalubrité, a déclaré l’ONG.