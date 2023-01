Le milieu de l’éducation manifeste pour soutenir le début des négociations avec Québec

Ils étaient plusieurs dizaines à être rassemblés vendredi midi devant l’édifice qui accueille les rencontres entre la partie patronale et le syndicat.

Le président de la FPSS-CSQ , Éric Pronovost, exprime son inquiétude en ce début de négociation. On est en questionnement car force est d’admettre que la partie patronale est tellement loin de ce qu’on propose et des besoins sur le terrain. On a besoin d'éclaircissements , dit-il d’emblée.

Depuis des mois, le personnel scolaire souhaite un plan concret pour améliorer les conditions de travail. Parmi les revendications syndicales, trouver une solution à la pénurie de main-d'œuvre trône au sommet des revendications. Éric Pronovost souhaite obtenir des incitatifs pour retenir les employés qui oeuvrent déjà dans le réseau ainsi que pour en attirer des nouveaux.

Aujourd’hui encore on a des gens qui ont des postes de 7, ou 10 ou 12 heures de travail par semaine. Donc si on veut régler notre problème de pénurie de main-d'œuvre, il faudrait déjà augmenter les heures , souligne Éric Pronovost.

On a plus de 500 postes vacants depuis au moins deux ans et ce qu’on voit malheureusement c’est de plus en plus d’agences privées qui viennent dans nos écoles , ajoute le président de la FPPE-CSQ , Jacques Landry.

Les syndicats souhaitent aussi rééquilibrer la composition des classes et ajuster la taille des groupes. D’après plusieurs professionnels rencontrés vendredi, ce serait bénéfique pour le personnel, mais surtout pour la réussite scolaire des élèves.

Après son élection, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville avait fait une tournée dans plusieurs écoles de la province, ces problématiques avaient été soulevées.

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

La convention collective des travailleurs de la FPPE-CSQ se termine le 31 mars 2023. Les différents syndicats demandent des négociations rapides et espèrent une entente d'ici le mois de juin.

Selon des informations de Marie-Pier Mercier.