Une députée du gouvernement du N.-B. demande de ralentir sur l’immersion française

La députée Andrea Anderson-Mason du Parti progressiste-conservateur demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick, dont elle fait partie, « d’appuyer sur les freins » et d’implanter de façon graduelle son nouveau programme d’immersion française de façon graduelle.

Cette intervention survient alors que le ministère de l’Éducation tient une série de consultations publiques sur l’abolition progressive de son programme d’immersion française. L'une d'entre elles a été particulièrement houleuse, jeudi soir à Moncton, où le ministre Bill Hogan a été chahuté.

Quels sont les changements en immersion française? Un nouveau programme d'apprentissage du français langue seconde remplacera l'immersion française dans le secteur anglophone dès septembre. Selon Fredericton, il s’agit d’un programme d’immersion novateur , dans lequel les jeunes feront des apprentissages exploratoires en français pendant une moitié de la journée. L’autre moitié sera consacrée à d’autres matières, enseignées en anglais. Seuls les élèves de la 2e à la 12e année qui sont déjà inscrits en immersion pourront terminer leur parcours.

Andrea Anderson-Mason, la députée de Fundy-Les-Îles-Saint-Jean-Ouest, a dit en comité permanent des comptes publics s’inquiéter de la pression que ce nouveau programme pourrait ajouter sur les enseignants.

Le sous-ministre de l’Éducation, John McLaughlin, a indiqué devant le comité qu’une décision sera prise à la fin des consultations pour déterminer si le nouveau programme dans son ensemble verra le jour, ou si des modifications devront y être apportées.

John McLaughlin est sous-ministre de l'Éducation au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Jacques Poitras

Je veux être clair qu’il s’agit d’une proposition , a dit le sous-ministre. Il a ajouté que le nouveau programme devrait entrer en vigueur en septembre 2024, mais que c’était une décision gouvernementale de l’implanter en septembre 2023.

Andrea Anderson-Mason a ensuite dit aux journalistes qu'elle n'entendait que du négatif sur les changements annoncés au programme d’immersion française.

Par écrit, le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, dit quand même tenir à ce que le nouveau programme soit mis en place dès l’automne prochain.

Une rencontre publique tendue à Moncton

Jeudi soir, le ministre de l’Éducation, accompagné de hauts fonctionnaires de son ministère, a tenu une rencontre publique à Moncton sur le nouveau programme.

Parents, enseignants et membres de la communauté se sont présentés en grand nombre. Plus de 300 personnes y ont participé. L’organisation s’attendait plutôt à recevoir 135 personnes.

Plus de 300 personnes ont participé à une rencontre publique sur l'abolition graduelle du programme d'immersion française, jeudi soir à Moncton. Photo : Radio-Canada / Maeve McFadden/CBC

Alors que la rencontre se voulait un forum d’échange convivial, le ministre Bill Hogan a rapidement été confronté à plusieurs prises de parole allant à l’encontre de sa réforme.

Il n’a visiblement pas apprécié. Voici comment ça va se passer ce soir , leur a-t-il répliqué. On peut être respectueux et suivre la procédure, ou mettre fin à tout ça tout de suite. À vous de choisir.

Bill Hogan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, le 18 novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le ministre de l’Éducation et le sous-ministre John McLaughlin ont défendu malgré tout le plan de Fredericton. Nous pensons que c’est un bon programme , a dit le sous-ministre. Ce n’est pas comme si on voulait ruiner la vie des enfants. On essaie de l’améliorer.

Des parents qui ont participé se disent toujours déçus au lendemain de la rencontre et sentent qu’ils n’ont pas obtenu de réponses concrètes à leurs inquiétudes.

Le programme que le gouvernement propose n’est pas un programme d’immersion française , déplore Michel Gallant, parent d’un élève en immersion.

« Ils disent que c’est une consultation, mais ce n’est pas le cas. On ne voit pas comment ils vont faire des changements s'ils ne nous écoutent pas. » — Une citation de Michel Gallant, parent d'un élève en immersion française

De nombreux parents se sont déplacés à Moncton jeudi pour faire part de leurs inquiétudes quant aux changements envisagés au programme d'immersion française. Photo : Rob McKee - @RobMcKeeMLA / Twitter

Nadine Fullarton aurait aimé inscrire son fils qui débutera la 1re année en septembre prochain au programme actuel d’immersion française. Elle croit que tout n’est pas encore joué et que tous les Néo-Brunswickois doivent mettre de la pression sur le gouvernement.

Cette décision va tous nous affecter. Pas juste les élèves, mais aussi les gens qui vont employer le futur de notre province.

Chris Collins, le directeur général de Canadian Parents for French, en décembre dernier. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Chris Collins, porte-parole de l’organisme Canadian Parents for French, est d’avis que Fredericton a encore l’opportunité de reculer sur le nouveau programme. Ils n’auront pas assez d’enseignants pour septembre. Beaucoup de gens au Nouveau-Brunswick sont insatisfaits du nouveau programme.

Les consultations publiques se poursuivent le 24 janvier à l’hôtel Delta de Saint-Jean et le 25 janvier à l’hôtel Delta de Fredericton.

Des sessions virtuelles auront lieu le 31 janvier et le 2 février. Un sondage est en ligne jusqu’au 3 février.  (Nouvelle fenêtre)