Ce samedi, Catherine Éthier, Michel Jean et bien d’autres vous font la lecture!

L'autrice et chroniqueuse Catherine Éthier et le journaliste et écrivain Michel Jean se partagent cette année le chapeau de porte-parole de la 5e édition québécoise de La Nuit de la lecture qui aura lieu ce samedi 21 janvier.

L’objectif de l’événement est de faire en sorte que la lecture deviennent un divertissement qui s’érige au cœur de notre société. Pour le co-porte-parole Michel Jean, la lecture est un exercice de réconfort qui renferme également toutes les possibilités : « Elle peut aussi nous projeter dans des univers étranges, nous déstabiliser. Ou nous faire voyager hors du temps et du monde. Hors de soi », a-t-il mentionné dans un communiqué.

C’est en 2019 que le Québec a décidé de prendre part au mouvement littéraire démarré deux ans plus tôt en France en concoctant sa propre programmation de La Nuit de la lecture. L'événement mené par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois et la Fondation Lire pour réussir, célèbre cette année le grand retour des activités en présentiel après deux ans de lecture pandémique en ligne. Plus d’une quinzaine de lieux destinés à l’art écrit à travers le Québec offriront des lectures publiques et des rencontres avec des écrivaines et écrivains. La maison de la littérature de Québec présentera entre autres des activités variées de 19 h à minuit.

La Nuit de la lecture nous cueillera partout, peu importe où l’on se trouve, en direct sur le Web. On aura notamment accès à la lecture de Catherine Éthier qui présentera à 22 h quelques extraits de son roman Une femme extraordinaire (Stanké) en compagnie d’Alex Viens, qui lira ensuite quelques pages de son premier roman Les pénitences (Le Cheval d’août). Les autrices font partie de la cinquantaine d’écrivains et écrivaines qui se relaieront sur Zoom entre 18 h et 23 h.

Tous les détails de la programmation et les liens d’inscription aux activités sont accessibles sur le site de La Nuit de la lecture.  (Nouvelle fenêtre)