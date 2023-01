Après la guerre, la précarité pour les réfugiés ukrainiens à Montréal

Ils sont à la disposition des réfugiés qui viennent chercher un peu d’aide et de réconfort dans ce lieu de culte transformé en centre de dons, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il y a près d’un an.

Quand on lui pose la question, le grand homme, originaire de Tchortkiv, dans l’ouest de l’Ukraine, acquiesce vivement, en ukrainien : Tak, tak . Ça a été dur financièrement depuis son arrivée au Canada, le 24 novembre 2022.

Après un mois à l'hôtel, offert par la Croix-Rouge canadienne, Ivan a trouvé un logement pour lui, sa femme et deux de ses enfants — son aînée vit en Italie. Un 4 1/2 dans le quartier Côte-des-Neiges, pour lequel il a dû payer trois loyers en avance, une pratique illégale au Québec.

Il n’y a pas de meubles, pas de cuisinière ni de frigo. C’est difficile de payer trois mois à l’avance et d’acheter tout ça , dit-il, fraîchement emménagé.

La famille bénéficie d’une allocation mensuelle de 1440 $ du gouvernement du Québec et a reçu une aide ponctuelle de 9000 $ du gouvernement canadien. Mais ce n’est pas suffisant. Ivan a besoin d’un travail.

J’ai déjà fait beaucoup de demandes d’emploi, j'espère qu’on va m’appeler, parce que la vie est très chère ici , constate ce camionneur de formation, qui cumule 20 ans d’expérience dans les secteurs de la construction et de l’immobilier.

Qui plus est, ni lui ni sa femme n’ont d’économies. Une situation semblable à celle de beaucoup de familles ukrainiennes : selon l’ONU, 43 % d’entre elles avaient complètement épuisé leurs économies au mois de décembre.

Nous mangeons du fast-food parce que le prix de la nourriture est élevé , se désole Ivan, qui a le sentiment de recommencer sa vie, à 40 ans.

Ivan veut travailler, mais il se demande comment il y arrivera, une fois l’aide sociale retirée. J’ai fait le calcul, mais je ne comprends pas… On offre 14,25 $ de l’heure à 160 heures par mois, ce qui fait 2280 $, mais avec 30 % d’impôts, on arrive à 1596 $. Nous payons 1500 $ de loyer plus 50 $ d’électricité, plus 100 $ pour le cellulaire pour toute la famille [...] Ajoutez la nourriture, les vêtements [...] Est-ce que c’est si terrible pour tout le monde ici? , s’interroge-t-il.

Pourtant, Ivan n’envisage pas de travailler au noir. Une option parfois nécessaire, comme pour cette bénévole de l’église, arrivée d’Ukraine en juin, qui confie avoir travaillé dans un commerce de sandwichs qui la payait comptant, car c’était le seul à avoir retenu sa candidature.

Où travaillent les Ukrainiens?

Les femmes, qui représentent la majorité des réfugiés du pays, loi martiale ukrainienne oblige, trouvent souvent du travail en faisant le ménage dans les hôtels ou en gardant des enfants, constate Eugene Czolij, consul honoraire d’Ukraine à Montréal.

Pour les personnes qui ne parlent que l’ukrainien, c’est surtout dans les usines qu’elles sont embauchées, d’après lui.

Et c’est le niveau de connaissance préalable du français ou de l’anglais qui change la donne. C’est un critère important qui facilite ou non la possibilité de trouver un emploi et [qui influence] le type d’emploi qu’on peut trouver , soutient M. Czolij.

Pour faciliter l’accès à l’emploi, le consulat ukrainien met des entreprises d’ici en lien avec des réfugiés en diffusant des offres sur le web, par l'intermédiaire des réseaux sociaux notamment.

Adil, 38 ans, et Tetiana, 36 ans, ici avec leur bébé de 4 mois, sont originaires de Marioupol en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Travailler, jour et nuit

Adil et sa conjointe Tetiana sont venus chercher des vêtements, des couches et de la nourriture à l’église, comme tous les mois depuis leur arrivée, en juin 2022.

Tous deux trentenaires, ils ont fui, avec leur fils aîné, la pire ville d’Ukraine , comme le dit Adil : Marioupol, qui a été assiégée pendant quatre mois et pilonnée par l’armée russe.

Nous avons tout perdu , confie Adil, anciennement propriétaire d’une agence de voyages. Tetiana a même perdu son père , ajoute-t-il dans un anglais impeccable. Leur bébé de quatre mois se met à pleurer. Tetiana le berce doucement.

Il y a tellement de défis pour nous ici , soupire Adil. Ma femme ne travaille pas, car elle s’occupe des enfants. [...] Moi, je travaille le jour dans une cuisine, comme assistant du chef, et la nuit, je fais des livraisons. Mais c’est cher vivre ici et je fais tout ça seul, je ne peux pas me reposer, c’est difficile , admet-il.

Même s’ils ont trouvé un appartement, Adil ne se fait pas d’illusion. On peut facilement se retrouver à la rue si on ne réussit pas à payer le loyer , craint le père de famille.

Adil et Tetiana comptent tout de même s’établir ici pour de bon. Le Canada est un pays sûr, il y a beaucoup d’opportunités. C’est bien pour nos enfants, ils peuvent étudier gratuitement, il y a des soins de santé gratuits , affirme Adil, plein d’espoir.

Des besoins criants, des dons qui s'essoufflent

Avec le conflit qui s’enlise, les Ukrainiens qui arrivent ont besoin de tout. Des matelas, de la nourriture, des produits d’hygiène, des bottes, des manteaux, des lits… , énumère Emilia Pivtorak qui dirige l’église Saint-Michel-Archange avec son mari, qui est pasteur.

Ce sont les couches pour jeunes enfants et la nourriture pour bébé qui sont les plus demandées. Et Mme Pivtorak doit rediriger plusieurs familles vers les banques alimentaires, car l’église dispose de peu de nourriture.

Les produits pour bébé sont très recherchés. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Maintenant, de plus en plus de réfugiés viennent à Montréal, parce qu’en Ukraine, il fait froid, il [manque] d’électricité , estime Mme Pivtorak.

Selon ses observations, les réfugiés qui venaient chercher de l'aide à l'église le printemps et l'été derniers provenaient surtout de l’est de l’Ukraine. Désormais, ils proviennent de partout au pays.

Merci aux Québécois, merci, merci , insiste-t-elle, reconnaissante des dons généreux du début de la guerre.

Mais force est de constater qu’ils ont diminué depuis un an, tandis que les besoins, eux, demeurent criants.

Merci à Arsenii Pivtorak pour son aide d’interprète