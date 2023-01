Vandalisme au mont Saint-Joseph à Carleton-sur-Mer

La Ville de Carleton-sur-Mer a installé de la signalisation indiquant qu’il est désormais interdit de dévaler la pente en luge ou en traîneau. Les randonneurs, skieurs et planchistes peuvent encore monter et descendre cette route non déneigée, mais en respectant des corridors détaillés sur ces pancartes.

Moins d’une journée après leur installation, les poteaux sont déjà tordus et les affiches ont été déchirées.

Les pancartes et les blocs de ciment ont été renversés. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Maintenant, on a des corridors de glisse et on se doit, comme municipalité, d’informer la population des règles et des consignes à respecter sur la montagne et c’est important d’avoir ces outils-là, parce que si on ne les a pas […] on va être obligé de fermer le mont Saint-Joseph et ce n’est absolument pas ça qu’on veut , indique le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe.

M. Lapointe indique que ce geste sera porté à l’attention de la Sûreté du Québec. Le maire espère d’ailleurs une meilleure surveillance dans ce secteur.

L’élu ne croit toutefois pas que ce geste est le signe d’un mécontentement de la population envers l’encadrement des activités.

C’est étonnant parce que, somme toute, avec le compromis qu’on a proposé, la population semblait en accord avec tout ça , rappelle le maire.

Il indique également que la Ville a fait plusieurs opérations de communications avec les propriétaires de terrain au sommet de la montagne et qui ont un accès en motoneige. On a fait un travail de sensibilisation auprès de la population, alors on se dit que c’est peut-être un geste isolé , ajoute-t-il.

« Ça fait dix ans que je suis en politique municipale et c’est la première fois que j’ai à intervenir avec des épisodes de vandalisme. On n’avait jamais connu ça et on est assez surpris. » — Une citation de Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer

Carleton-sur-Mer avait d’abord, l’hiver dernier, interdit tout accès au secteur compris entre le Fer à cheval et le sommet de la montagne. Une question d’assurance responsabilité était au cœur de cette décision.

À la suite de consultations, la Ville a pu redonner l’accès cette année à une partie des usagers, en interdisant l’accès aux utilisateurs de luges et de traîneaux ainsi qu’aux motoneigistes qui ne résident pas sur la montagne.

La Ville compte remplacer et installer à nouveau l’affichage et la signalisation sous peu.

Avec les informations de Roxanne Langlois.