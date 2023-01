Le procès du Dr Arcel Bissonnette reprendra lundi

La défense dit avoir besoin de temps pour analyser les documents de l’enquête policière qui lui ont été transmis deux jours plus tôt.

La dernière audience avait été reportée à cause de documents de l’enquête policière manquants. La Couronne avait transmis ces documents à la défense le matin même.

Le Dr Arcel Bisonnette plaide non coupable pour 22 chefs d’accusation d’agression sexuelle.

Il a d’abord été accusé de six chefs d’accusation pour des faits qui se seraient produits entre 2004 et 2017. De nouvelles plaignantes se sont manifestées par la suite et 16 autres chefs d’accusation ont été ajoutés à l’automne 2021.

Les agressions présumées auraient eu lieu à l’hôpital ainsi qu’au centre médical de Sainte-Anne, selon la police.

Le procès doit durer quatre semaines.