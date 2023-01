La fierté de jouer au ballon sur glace et au hockey-bottines

Le ballon sur glace et le hockey-bottines sont peut-être moins connus de nos jours, mais ces sports de bottines sur glace suscitent encore les passions des sportifs qui pratiquent ces disciplines depuis des décennies.

Depuis 44 ans le dimanche matin à Saint-Côme-Linière en Beauce, la ligue amicale, qui est l’une des plus anciennes au Québec, joue au hockey-bottines. Une fierté pour les joueurs de la ligue.

Malgré les changements qu'a connus le sport à travers le temps, le hockey-bottines reste une vraie religion pour les fidèles adeptes. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le hockey-bottines tisse des liens qui perdurent à travers le temps. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le hockey-bottines se joue sur glace, à l'intérieur. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le hockey bottine se joue à l'intérieur, sur une glace de hockey. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Photographie d'époque d'une équipe de hockey-bottines Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ)

Il n’y a pas de sentiment d’appartenance à une équipe. On essaye d'analyser les clubs et de les équilibrer chaque année , explique le responsable de la ligue Alain Tanguay. Voilà le secret de cette longévité. Une compétition saine où 40 joueurs et quatre gardiens s'affrontent.

« Le hockey-bottines, c’est un jeu de position , on ne peut pas jouer individuellement, c’est une autre game. » — Une citation de David Morin, joueur de hockey bottine

C’est dur pour le cardio, si on ne court pas, on n’avance pas. En patin, tu peux te laisser aller , explique David Morin. Pour assurer la relève, le joueur a amené ses fils avec lui pour former un trio. La rareté de jouer avec des chaussures sur la glace, c’est le fun , lance son fils Alexei âgé de 13 ans.

Le ballon sur glace en progression

Pendant ce temps dans la municipalité de Sainte-Marie, l’abbé Armand Bégin célèbre une messe, mais le ballon sur glace n’est jamais loin de son esprit. [J’aime] l’esprit de gang, de se retrouver ensemble toutes les semaines.

« Je me considère privilégié de pouvoir encore jouer. » — Une citation de Abbé Armand Bégin, gardien de but de hockey-bottines

Il est gardien de but depuis 50 ans. Quand je suis rentré au Grand séminaire de Québec, on avait un espace avec une patinoire. [Le ballon sur glace], c’est ça qui était joué , explique l’homme de 69 ans.

Deux équipes de ballon sur glace s'affrontent. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Un nombre grandissant de femmes se joignent aux équipes de ballon sur glace. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

L'abbé Armand Bégin, 69 ans, est aussi gardien de but de ballon sur glace depuis 50 ans. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L'abbé Armand Bégin (numéro 13) en action sur la glace. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Image d'époque d'une équipe de ballon sur glace Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ)

Le sport connaît une progression depuis plus d’une dizaine d'années selon la Fédération québécoise de ballon sur glace. Il y a plus de 4000 joueurs présentement dans toutes les régions du Québec. Un programme scolaire au secondaire a même vu le jour dans la MRC de Témiscouata.

Un des plus gros tournois de ballon sur glace se déroulera samedi et dimanche à Saint-Narcisse-de-Beaurivage. C’est une vingtaine d’équipes de jeunes âgés de 6 à 19 ans qui seront présentes dans cette municipalité de Lotbinière.