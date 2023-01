Enquête réclamée sur l’allégation d’ingérence politique du bureau de Danielle Smith

Le Nouveau Parti démocratique albertain et plusieurs professeurs de droit appellent le gouvernement provincial à mettre sur pied une enquête indépendante pour faire la lumière sur les allégations d’ingérence politique dans l’administration de la justice par le bureau de la première ministre Danielle Smith.

CBC/Radio-Canada rapportait jeudi qu’un employé du bureau de Danielle Smith aurait envoyé des courriels au Service des procureurs de la Couronne cet automne, remettant en question l’évaluation des accusations portées contre des manifestants du barrage de Coutts.

CBC/Radio-Canada n'a pas vu les courriels en question, mais plusieurs sources les ont décrits en détail et ont identifié leur auteur. Nous acceptons de protéger l’identité de ces sources, car elles craignent de perdre leur emploi.

La porte-parole de la première ministre, Rebecca Polak, affirme que [Danielle Smith] n'a jamais eu de contact avec les procureurs de la Couronne, et que si un des membres de son personnel l'a fait, elle n'en a pas été informée .

Il s'agit d'une allégation sérieuse et les actions appropriées seront entreprises si elle s'avère fondée , ajoute-t-elle.

Une enquête indépendante réclamée

L’opposition officielle néo-démocrate et plusieurs professeurs de droit appellent à mettre sur pied une enquête indépendante.

C’est complètement inacceptable et cela mine la confiance des Albertains dans l’État de droit. Une enquête indépendante devrait être complétée rapidement, avant l’élection [provinciale du 29 mai] , exhorte la néo-démocrate Rakhi Pancholi.

Rakhi Pancholi appelle à la tenue d'une enquête indépendante à propos de ces allégations d'ingérence politique. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Elle affirme qu’il y a des précédents albertains pour un tel type d’enquête, par exemple lorsque le ministre conservateur uni Kaycee Madu a appelé le chef de la police d’Edmonton après avoir reçu une amende pour avoir parlé au téléphone au volant. L’enquête de la juge retraitée Adèle Kent avait conclu en un mois que Kaycee Madu avait tenté d’interférer avec l’administration de la justice.

Rakhi Pancholi ajoute que l’employé qui a envoyé ces courriels devrait être renvoyé.

Au moment de publier, ni le bureau de la première ministre ni le ministère de la Justice n’ont indiqué s’ils mettraient sur pied une telle enquête indépendante.

Aucun contact entre politiciens et procureurs n’est possible

La professeure à la Faculté de droit de l’Université de Calgary Lisa Silver explique que ces allégations viennent miner la confiance du public dans l’impartialité du système de justice.

Les procureurs ne sont pas là pour gagner des affaires, mais pour s’assurer que justice soit rendue. Un fondement de leur responsabilité et de leur devoir est leur pouvoir discrétionnaire sur quand poursuivre ou non, comment procéder devant les tribunaux, etc. , souligne Lisa Silver.

Elle insiste sur le fait qu’il ne peut y avoir aucun contact de quelque nature que ce soit entre politiciens et procureurs. Seul le ministre de la Justice, qui est également procureur général de l’Alberta, peut entrer en relation avec le Service des procureurs de la Couronne.

Tyler Shandro est le ministre de la Justice et procureur général de l'Alberta. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Une interférence politique suggère que ces décisions ne sont pas basées sur l’État de droit, les faits et l’intérêt public, mais plutôt dans l’intérêt d’une autre personne, que ce soit un politicien ou un individu , continue-t-elle.

Peter Sankoff, professeur de droit criminel à l’Université de l’Alberta, estime qu’une telle ingérence pourrait constituer un acte criminel.

Dans le pire cas, il pourrait s’agir de préjugé et d’interférence, soit un acte criminel. C’est une forme d’abus de confiance. C’est la manière dont quelqu’un pourrait tenter de manipuler le système judiciaire , explique-t-il.

Il exhorte le bureau de la première ministre à faire preuve de transparence en publiant toutes ses communications avec le Service des procureurs de la Couronne, ainsi qu'en autorisant les membres de ce Service à parler publiquement.

Les poursuites de Coutts, des cas politisés

Peter Sankoff souligne que dès le départ, les poursuites en lien avec le barrage du poste frontalier de Coutts étaient de nature politique. Celui-ci a été bloqué pendant deux semaines au début de 2022 par des personnes qui protestaient contre les restrictions sanitaires et l’obligation vaccinale contre la COVID-19. Une douzaine de poursuites sont devant les tribunaux présentement.

Le fait que la première ministre actuelle soit sympathique à ces manifestants ne change rien à l’équation : les poursuites doivent se dérouler indépendamment, menées par des procureurs qui ne sont pas motivés politiquement , tranche Peter Sankoff.

La manifestation de Coutts s'est terminée au lendemain de la découverte d'une cache d'armes par les policiers de la GRC. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Il affirme que le Service des procureurs de la Couronne de l’Alberta devra possiblement nommer un nouveau procureur à ces poursuites pour restaurer la confiance du public dans le système de justice.

Le Service des procureurs de la Couronne de l’Alberta rejette toutefois cette avenue.