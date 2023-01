Exploitation sexuelle : Québec verse 225 000 $ à des organismes de Saguenay

Ainsi, le Service de Travail de rue de Chicoutimi et les CALACS du Saguenay obtiennent chacun 113 272 $. Ces sommes permettront notamment de soutenir leur expertise en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle.

C’est au nom du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qu’Andrée Laforest a fait cette annonce.

Il s’agit d’une aide financière pour les trois prochaines années qui sera versée aux organismes. Ces sommes d’argent les aideront à poursuivre leur mission de lutte contre l’exploitation sexuelle, qui malheureusement sévit toujours en 2023 , a indiqué Andrée Laforest par voie de communiqué.

Dans le cadre du Programme de financement à la mission en exploitation sexuelle (PMES), ce sont 18 organismes à travers le Québec qui se partagent plus de 2 M$ pour l’année financière 2022-2023.

Pour 2023-2024, Québec prévoit investir 2,3 M$ auprès de 20 organismes. Pour 2024-2025, ce sont 30 organismes qui se partageront 3,4 M$.

Concertation avec le milieu

Cette somme permettra notamment à la Maison ISA de mettre en branle un projet de concertation avec les acteurs du milieu, afin de mieux soutenir et d'accompagner les victimes d'exploitation sexuelle.

Cette somme arrive un peu du ciel parce que depuis 2013, on monte des projets [...] en lien avec l’exploitation sexuelle et à chaque fin de projet, donc à chaque trois ans tout est à recommencer. [Ce financement] nous permet de pérenniser nos activités en exploitation sexuelle, donc on va venir pérenniser tous nos projets d’intervention sur les conséquences de l’exploitation sexuelle, tant en groupe qu’individuellement , a expliqué Maude Dessureault-Pelletier, coordonnatrice du projet de concertation.

Elle ajoute que cette somme permettra aussi de pérenniser la mission de prévention de l’exploitation sexuelle dans les écoles secondaires.

La Maison ISA souhaite aussi tisser des liens avec les populations plus à risques, dont les jeunes filles qui sont dans les centres jeunesse et dans les maisons d’hébergements pour jeunes.