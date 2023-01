L’Alberta s’en sortirait mieux que d’autres provinces en cas de récession, dit un rapport

Le rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) a été écrit par Alicia Planincic, économiste et gestionnaire des politiques à l’Alberta Business Council, et Mike Holden, vice-président et économiste en chef du même organisme.

Les auteurs citent plusieurs raisons qui donnent à penser que l’Alberta serait moins affectée par une éventuelle récession. Premièrement, le marché du travail en 2023 est dans un état plus fort qu'il ne l'a été depuis des années , écrivent-ils dans le résumé du rapport. La croissance de l'emploi a été solide et l'écart entre le taux de chômage de l'Alberta et la moyenne nationale s'est réduit.

Deuxièmement, 72 % de l'inflation en Alberta est attribuable à des forces mondiales qui sont susceptibles de se modérer , affirment-ils. De plus, les prix des ressources énergétiques, qui représentent la base de l’économie albertaine, resteront probablement élevés [ce qui] continuera donc de stimuler la croissance économique de la province .

Troisièmement, selon le rapport, les entreprises albertaines restent optimistes et prévoient même d'augmenter leurs investissements, malgré les hausses successives des taux d’intérêt de la Banque du Canada.

Au sujet de la hausse des cours du pétrole et du gaz, Alicia Planincic prévoit que cela alimenterait la demande de main-d'œuvre. La production de pétrole et de gaz a augmenté de 5,3 % et 2 %, respectivement, d'une année à l'autre. Les prix, bien qu'en baisse par rapport à leur sommet du début de l'année dernière, restent élevés.

Le secteur agricole, l’un des piliers de l’économie de la province, a également connu une forte augmentation de sa production de grains de 70 % en 2022, après une mauvaise récolte due à une sécheresse extrême en 2021.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les données proviennent du tableau de bord économique de l'Alberta et de Statistique Canada. Photo : Rapport 2023 de l'Alberta Business Council

Optimisme pour les salaires en Alberta

Une augmentation attendue de la demande de main-d'œuvre, qui serait entraînée par la hausse des prix des hydrocarbures, permettrait à son tour à l’Alberta de rattraper les autres provinces en matière de croissance des salaires, dit Alicia Planincic.

Selon elle, les augmentations de salaire des employés albertains ont pris du retard par rapport au reste du Canada au cours de la dernière année. Cela a entraîné une diminution du pouvoir d'achat des travailleurs albertains lorsque l'inflation est prise en compte. Mais cette situation devrait changer dans les mois à venir, prévoit-elle.

Avec un taux de chômage de 5,8 % et un taux de postes vacants de 5,1 %, cela signifie qu'il y a 1,1 demandeur d'emploi pour chaque offre d'emploi en Alberta. Cela représente un énorme changement par rapport aux dernières années.

Alicia Planincic affirme que 2023 pourrait ainsi être l'année pour les employés de profiter du marché du travail et de demander plus d'argent. La plupart de nos entreprises déclarent vouloir augmenter leurs effectifs [donc] elles vont devoir attirer des travailleurs qui ont déjà un emploi. Et pour ce faire, il faut une offre plus élevée.

Avec les informations de Rob Easton