La grisaille sera encore présente la semaine prochaine

Les Ontariens devront encore patienter en attendant des jours plus ensoleillés. À court terme, Environnement et changement climatique Canada prévoit encore un ennuagement durant la semaine prochaine.

Le soleil pointera quelque peu le nez à Toronto, lundi et sur l’extrême sud de la province, soit London et Windsor, mardi. Une apparition de courte durée puisque le temps gris se poursuivra les journées suivantes.

Selon le météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada, Peter Kimbell, cette situation dure depuis novembre dernier. On n'a pas vu beaucoup le soleil quasiment depuis le mois de novembre , dit-il.

« Durant les soixante derniers jours, je peux compter, combien de jours, on a eu du soleil. Du 14 au 16 janvier [2023], ensuite, il faut remonter au 29 décembre, le 21, le 13 et le 8 décembre [pour avoir des journées ensoleillées]. » — Une citation de Peter Kimbell, météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada

L’expert affirme que les températures étant au-dessus des normales saisonnières provoquent l’ennuagement. C’est certainement lié au fait qu’il fasse plus chaud, avec plus de précipitations que d’habitude , dit-il.

« On n’a pas vu des masses d’air arctique avec beaucoup de soleil. Pour le mois de janvier, on a jusqu’à présent une température moyenne de -0,1 comparativement à une normale de -5,6 donc a peu près 5 ou 6 degrés au-dessus de la normale donc beaucoup plus chauds que d’habitude. » — Une citation de Peter Kimbell, météorologue d’Environnement et changement climatique Canada

Le mois n’est pas à sa fin. On prévoit d’autres précipitations, moins d’ensoleillement et une température plus chaude que la normale. On verra des jours froids, mais probablement, pas des températures de -20 degrés comme on en a vu dans le passé , précise-t-il.

« On peut parler de record de température chaude pour ce mois de janvier mais, on ne battra pas le record de 1932 qui est de 1,9 degré. Ce mois-ci, on signale -1,01 degré. » — Une citation de Peter Kimbell, météorologue d’Environnement et changement climatique Canada

M. Kimbell affirme qu’il est impossible de parler de record d’ensoleillement puisque les données à ce sujet ne sont pas compilées.