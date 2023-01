Une nouvelle baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 et à la grippe au Manitoba

Le rapport hebdomadaire du gouvernement provincial mentionne qu’entre le 8 et le 14 janvier, la province a enregistré moins d’admissions dans ses hôpitaux provinciaux par rapport à la période du 1er au 7 janvier.

Selon le rapport, 28 personnes ont été hospitalisées entre le 8 et le 14 janvier, dont six aux soins intensifs. Un total de 122 cas de COVID-19 ont également été enregistrés.

À titre comparatif, le Manitoba signalait 38 hospitalisations, dont sept aux soins intensifs, au cours de la semaine du 1er janvier. Par ailleurs, 125 personnes avaient alors obtenu un résultat positif aux tests de dépistage de laCOVID-19.

Aucun décès lié à la COVID-19 n’a été signalé durant ces deux premières semaines de 2023.

En ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19, le rapport indique qu’en date du 14 janvier, 77,9 % des Manitobains avaient reçu au moins deux doses du vaccin.

De plus, 21,9 % ont reçu au moins une dose au cours des six derniers mois , affirme-t-on dans le rapport.

La province rappelle tout de même que les personnes âgées continuent de présenter davantage de risques d’être infectées par la COVID-19, d’être admises à l’hôpital et d'en mourir .

Moins de cas de grippe dans les hôpitaux

Le rapport hebdomadaire souligne également que l’activité grippale pendant la semaine du 8 janvier était en baisse au Manitoba par rapport à la semaine précédente.

Les visites hebdomadaires liées à l’infection respiratoire dans les services d’urgence et de soins urgents au cours de la semaine du 8 janvier ont continué à diminuer , peut-on lire dans le rapport.

Selon ce dernier, la positivité des tests de dépistage de la grippe a diminué, la semaine dernière, à 1,9 %, ce qui est inférieur aux 6,0 % observés à l’échelle nationale.

On a observé que les enfants de moins de cinq ans présentaient le risque le plus élevé d’infection par la grippe par rapport aux autres groupes d’âge, suivi par les personnes âgées de 65 ans et plus. Au niveau national, la détection de la grippe A a continué de diminuer au cours des dernières semaines , indique le rapport.

Dans l’ensemble, l’activité grippale de cette saison a commencé à augmenter plus tôt que prévu et se situe maintenant dans les niveaux attendus pour cette période de l’année, conclut la province.