Neil Young rend hommage à David Crosby, malgré leurs querelles passées

Âme de CSNY, la voix et l'énergie de David étaient au cœur de notre groupe. Ses grandes chansons représentaient ce en quoi nous croyions, et c'était toujours amusant et excitant quand nous pouvions jouer ensemble , a écrit le chanteur-compositeur américano-canadien de 77 ans sur son site Internet.

Jeudi, l'annonce de la mort de son aîné de quatre ans, David Crosby, considéré comme un pionnier du folk rock, a suscité de nombreux hommages dans le monde de la musique.

Les querelles entre David Crosby et Neil Young, aussi bien qu'avec Graham Nash et parfois Stephen Stills, étaient notoires et ont été citées comme la cause des multiples ruptures du supergroupe.

Leur dernière apparition en tant que quatuor a eu lieu en 2013 lors d'un concert de charité. Neil Young et David Crosby s'étaient ensuite à nouveau brouillés, notamment en raison de commentaires désobligeants de David Crosby sur la compagne de Neil Young. David Crosby avait tenté de s'excuser par la suite, en vain.

Je pense que CSNY était vraiment une très bonne chose. J'en suis très fier. Et je pense que c'est fini , avait déclaré David Crosby à l'AFP en 2021.

Nous avons eu tellement de bons moments, surtout les premières années. [...] Merci David pour ton esprit et tes chansons, je t'aime. Je me souviens des meilleurs moments , a insisté de son côté Neil Young, vendredi.