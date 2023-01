La Ville de Québec bonifie son programme d’accès au logement pour les familles

Afin de mieux refléter l'état du marché immobilier, le prix maximal des propriétés admissibles passerait de 330 000 $ à 370 000 $. Le revenu maximal d'un ménage qui souhaiterait bénéficier du programme passerait de 120 000 $ à 150 000 $. De plus, une famille qui souhaiterait acquérir une résidence conforme aux exigences écoénergétiques du programme Novoclimat pourrait bénéficier d'un prêt sans intérêt de 9% du prix d'achat de l’habitation. Auparavant, le taux maximal accordé était de 5,5%.

À titre d'exemple, un couple admissible au programme qui souhaiterait acquérir une maison neuve homologuée Novoclimat d'une valeur de 370 000 $ recevrait un prêt de 33 000 $ de la Ville de Québec.

Plus adapté à la réalité

Cette bonification survient alors que le nombre de prêts accordés dans le cadre de ce programme est au plus bas en cinq ans. Selon la Ville de Québec, 88 familles ont bénéficié de cette aide l'an dernier, alors qu'ils étaient 167 en 2020.

Historique du Programme Accès Famille Historique du Programme Accès Famille 2022 2021 2020 2019 2018 Nombre de prêts 88 135 167 116 99 Montants ($) 1 566 429 $ 2 169 144 $ 2 514 041 $ 1 589 897 $ 1240 042 $

Le programme, lancé avant la surchauffe immobilière des dernières années, se devait d'être mis à jour selon des acteurs du milieu de l'immobilier rencontrés par Radio-Canada.

La Ville est bien consciente des commentaires comme quoi les critères ne convenaient plus à la réalité du terrain explique Marie-Pierre Boucher, conseillère du district de Louis-XIV et responsable de l’habitation. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons posé une action concrète en rehaussant les seuils pour permettre à plusieurs familles d’accéder à la propriété.

La modification du règlement sur le programme Accès Famille doit être déposée lors de la prochaine séance du conseil municipal, le 7 février prochain.

Le maire de Québec, Bruno Marchand s'était engagé à bonifier le programme lors de la dernière campagne électorale.

Réaction du milieu

Cette bonification est très appréciable selon Gabriel Pomerleau, courtier immobilier chez Via Capital.

Il s'attendait à ce que la Ville de Québec ajuste le tir, mais il dit avoir été agréablement surpris par l'augmentation prévue.

C'est au-dessus de ce que j'avais prévu, ça va être excellent pour le marché dit-il.

Gabriel Pomerleau est courtier immobilier chez Via Capital. Photo : Radio-Canada

Selon lui, ce type d'aide à la mise de fonds pourrait inciter des ménages qui prévoyaient quitter Québec d'acheter dans la Capitale-Nationale.

François Des Rosiers, professeur au département de Finance, assurance et immobilier à l'Université Laval, croit toutefois que la Ville de Québec pourrait aller plus loin. Il déplore que seules les habitations neuves sont accessibles dans ce programme.

Le neuf va toujours être plus cher que l'existant. Ça augmenterait les probabilités de fournir plus de ménages si on allait vers l'existant plutôt que de se limiter au neuf croit-il.

Avec les informations d'Olivier Lemieux.