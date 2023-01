Un jeune réfugié ukrainien renoue avec sa passion pour le hockey en Saskatchewan

Fuyant les bombes dans leur ville natale de Dnipro, le jeune joueur de hockey a déclaré que sa famille s'est rendue dans un plus petit village ukrainien avant de se diriger vers la Pologne.

De là, et grâce à un agent de hockey suisse, ils ont pu entrer en contact avec le directeur général et entraîneur en chef des moins de 15 ans à l'Académie de hockey des Prairies, Barret Kropf.

On nous a dit qu'il y avait un joueur qui voulait continuer à jouer au hockey et trouver son chemin vers le Canada. Nous avons répondu qu'on aimerait l'avoir dans notre équipe , indique M. Kropf.

C’est ainsi que Barret Kropf a décidé de lancer un financement participatif afin de l'aider à rejoindre l'académie. Le système accélère, l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU) a été mise à contribution pour faire venir Shelipov et sa mère, Zina, au Canada.

Dès ces premiers moments sur le sol canadien, le jeune joueur se montrait déjà impatient, explique M. Kropf. Sa première question lorsque nous sommes allés le chercher à l'aéroport, à Regina, le 18 décembre, a été : entraîneur, quand puis-je aller m'entraîner ? , raconte M. Kropf.

« Il mange, dort et respire le hockey. » — Une citation de Barret Kropf, directeur général et entraîneur en chef des moins de 15 ans à l'Académie de hockey des Prairies

C'est une très bonne équipe et j'aime mes amis ici. Au Canada, nous pouvons patiner quand nous le voulons. Comme nous pouvons aller à la patinoire extérieure , se réjouit Misha Shelipov.

Le 13 janvier dernier, l'équipe a encore célébré sa venue lors d’un match de hockey amical sur une patinoire extérieure à Moose Jaw. Ce fut une autre première canadienne pour Misha Shelipov, qui jouera son deuxième match ce week-end à Edmonton.

Le hockey est né au Canada , affirme-t-il. J'aime jouer ici parce que c'est plus dur, plus de mises en échec […] J'aime ça.

Son coéquipier Kane Domres et sa famille ont accueilli les Shelipov pour Noël l'année dernière. Nous sommes reconnaissants de l'avoir dans l'équipe. C'est une expérience formidable , souligne Kane Domres, que Misha Shelipov appelle son meilleur ami.

Le père et les deux jeunes sœurs de Misha Shelipov, qui ont un an et neuf ans, attendent actuellement des permis pour venir au Canada. En attendant, la mère du jeune joueur travaille à la boulangerie du village.

Vous ne pouvez pas faire disparaître le sourire de son visage , soutient Barret Kropf, ravi de sa nouvelle recrue.

Avec les informations de Daniella Ponticelli