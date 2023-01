L’entraîneur-chef des Canucks Bruce Boudreau est perturbé par les rumeurs de congédiement

Je serais fou de vous dire que je ne sais pas ce qui se passe , a dit Boudreau vendredi. Mais, vous venez au travail et vous réalisez à quel point ce sport est magnifique.

Les yeux de Boudreau se sont embués tandis qu'il livrait le fond de sa pensée.

Les rumeurs au sujet du départ de Boudreau ont circulé dès le début de la saison, quand les Canucks (18-23-3) ont connu un horrible départ avec sept revers d'affilée (0-5-2).

Boudreau a été embauché le 6 décembre 2021 pour remplacer Travis Green. Sous sa gouverne, les Canucks ont terminé la dernière campagne avec une fiche de 32-15-10 et ont raté les séries par cinq points.

Ces succès ne se sont pas répétés en 2022-23. Si les Canucks trouvent constamment des façons de marquer, ils accordent aussi en moyenne près de quatre buts par match et le désavantage numérique du club n'a pas été à la hauteur, avec le pire taux d'efficacité de la ligue à 66,9 %.

Le contrat actuel de l'entraîneur-chef s'étend jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. Photo : Associated Press / David Zalubowski

Avant les rencontres de vendredi, les Canucks occupaient le sixième rang de la section Pacifique, à 12 points d'une place en séries.

Plusieurs rumeurs ces derniers jours laissaient entendre que l'ex-entraîneur du Lightning et des Coyotes Rick Tocchet allait être embauché d'un moment à l'autre.

Jim Rutherford, président des opérations hockey de l'équipe, a déclaré aux journalistes, lundi, qu'il avait eu certaines conversations au sujet d'un changement d'entraîneur ces derniers mois, mais qu'il a toujours été clair qu'aucun mouvement de personnel n'était envisagé.

« Bruce est notre entraîneur pour l'instant. » — Une citation de Jim Rutherford, président des opérations hockey des Canucks de Vancouver

Quand Bruce Boudreau ne s'est pas présenté pour l'entraînement matinal, vendredi, les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre.

Ma femme m'a appelé pour me demander si tout allait bien , a raconté l'entraîneur. Je lui ai répondu que j'étais toujours en poste, mais que je n'allais pas toujours à la patinoire.

Vainqueur du trophée Jack-Adams remis à l'entraîneur par excellence du circuit en 2008, l'homme de 68 ans a coupé court à sa disponibilité média, la gorge nouée. Je vous parlerai plus tard , a-t-il laissé tomber.