Une détenue meurt au Pavillon de ressourcement fédéral Okimaw Ohci en Saskatchewan

En novembre 2020, Cassandra Fox a été arrêtée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) après que le corps de Bradley John Ham, 54 ans, a été retrouvé à Medstead, en Saskatchewan.

Elle était reconnue coupable de complicité pour meurtre après le fait, de possession d'une arme à feu non autorisée et de possession d'une arme prohibée et de non-respect d'une ordonnance du tribunal.

Selon un communiqué de presse du SCC , Cassandra Fox purgeait une peine depuis le 21 novembre 2022.