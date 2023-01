La sécurité d’une intersection préoccupe des résidents de La Corne

Plusieurs véhicules empruntent chaque jour la route du Lithium pour se rendre au mont Vidéo, au lac Legendre ou à la mine Lithium Amérique du Nord. Et ils sont de plus en plus nombreux depuis la relance de la mine par Sayona.

La configuration de la route fait en sorte que l’intersection avec le rang des Montagnes est située au bas d’une côte. Bien que la limite de vitesse soit réduite à 50 km/h autour de l’intersection, des résidents du secteur craignent pour leur sécurité.

L'intersection problématique est située au bas d'une côte à deux niveaux. La limite de 50 km/h débute en haut de la côte. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

« C’est 50 km/h sur une bonne distance, mais il n’y a pratiquement personne qui respecte la limite. Il y a un bout, quand les gens arrivent trop vite, [où] ils ne voient pas ce qui se passe à l’intersection. » — Une citation de Marco Girard, citoyen

L’hiver, la route n’est pas toujours bien sablée. Quand les gens veulent arrêter rapidement, ce n’est jamais beau , ajoute M. Girard, qui habite le rang des Montagnes, tout près de l’intersection.

Yves Roy, qui réside sur la route du Lithium, mais au coin de l’intersection, abonde dans le même sens.

Il en passe beaucoup. Ça se suit le matin, un en arrière de l’autre. Ça se dépasse dans la côte. Quand je sors de mon entrée, il faut que je regarde bien comme il faut, parce que des fois, ils sont dans les deux voies. J’aimerais qu’il se passe quelque chose , insiste-t-il.

La route du Lithium, qui croise ici le rang des Montagnes, mène au mont Vidéo, au lac Legendre et à la mine Lithium Amérique du Nord de Sayona. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ajouter de la signalisation

Marco Girard réclame le retour de l’arrêt aux quatre coins. Cet arrêt a été retiré il y a quelques années par la Municipalité, qui ne le jugeait plus nécessaire.

Enlever ce stop-là nous amène beaucoup de poussière. Et avec la réouverture de la mine, ça nous amène énormément de trafic. Ça devient dangereux, et l’été, ce n'est quasiment pas "circulable" aux heures de changement de shifts. Il y a des gens qui le trouvent déplaisant, ce stop, parce qu’il est au milieu de nulle part, mais avec la côte, ça nous simplifierait la vie. Et les gens qui respectent la loi font leur arrêt , mentionne M. Girard.

Le stop, c’est une chose, mais j’aimerais aussi avoir une pancarte en haut de la côte où c’est marqué 50 km/h, comme dans les entrées du village, parce que, lorsque ça descend vers la mine, c’est fou la vitesse à laquelle ça roule. J’ai des petits-enfants et je crois que ça prend absolument quelque chose pour modérer les véhicules , soutient Yves Roy.

La Municipalité veut agir

Michel Lévesque, maire de La Corne, s'attend à voir la circulation augmenter sur la route du Lithium avec la relance de la mine Lithium Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le maire de La Corne, Michel Lévesque, indique ne pas avoir été approché par les citoyens, ce qu’ils ont reconnu. Mais il se dit conscient que la situation a changé et qu'il y a maintenant un enjeu de sécurité à cette intersection.

On va mettre ça à l’étude. On va faire le tour dans le rang des Montagnes pour savoir si tout le monde sera intéressé, si tout le monde pense que c’est plus dangereux ou moins dangereux. Si tu te fies au stop, et que tu sors du rang et que la personne ne fait pas son stop, t’es mort! Mais on est bien d’accord, c’est vrai que c’est terriblement dangereux. Quelqu’un qui sort de là, il faut qu'il regarde deux fois. Là, en plus, il y a des enfants. Alors, on va remettre ça à l’étude , M. Lévesque.

Selon lui, toutefois, si un changement doit être apporté à la signalisation, ça doit se faire au printemps.