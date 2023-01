Un projet de 2,6M $ pour la coopérative Riki Bloc

L'investissement de 2,6 M $ inclut, tel que révélé au début du mois, l'achat de l'église Saint-Yves dans le quartier Rimouski-Est. L'espace y sera 10 fois plus grand que les locaux actuels, ce qui permettra d'y tenir notamment des compétitions provinciales.

Dès le mois d'avril, les parois d'escalade seront installées dans le bâtiment, qui devrait ouvrir ses portes au cours de l'été.

Des appels d'offres pour l'aménagement des parois sont en cours. La coopérative entend tirer profit de la hauteur des plafonds de l’église.

Le directeur général de la Coopérative Riki Bloc, François Genin. (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Après des débuts modestes en 2016, Riki Bloc compte maintenant plus de 1400 membres. Se dire qu'aujourd'hui on annonce un projet de 2,6M$, c'est une énorme fierté. Il y a énormément de travail en arrière , mentionne le directeur général de la coopérative, François Genin.

Autrement, la coopérative offrira un volet concentration sportive dès la prochaine année scolaire. Ça va s'adresser aux jeunes du primaire et du secondaire et donc il va vraiment y avoir un processus de suivi en gestuelle en escalade. Ça va comprendre à la fois l'escalade de bloc et l'escalade de voie, explique le directeur.

La période d’inscription est déjà en cours et prendra fin dimanche. On aimerait ça si on pouvait commencer au moins avec des groupes de 6 à 12 étudiants environ , ajoute M. Genin. Il ne s’agit cependant pas d’un programme Sport-études.

Financement à compléter

Le financement n’est pas entièrement attaché et les gestionnaires de la coopérative d’escalade se donnent jusqu’à la mi-avril pour recueillir 60 000 $ dans la communauté au moyen d’une campagne de financement participatif. Celle-ci sera d’ailleurs lancée la semaine prochaine.

Dans une deuxième phase, qui ne se réalisera que dans quelques années, la coopérative Riki Bloc aimerait se doter d'installations d'escalade extérieures.

Offre de plein air

Par ailleurs, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent s'associe à Riki Bloc pour offrir dans son futur local un comptoir de location d'équipement sportif.