Voie de contournement : au tour de l’UPA de rencontrer Transports Canada

L’Union des producteurs agricoles de l’Estrie rencontre ce vendredi des représentants du ministère des Transports fédéral pour faire le point concernant le projet de voie de contournement et les expropriations à venir.

L' UPA - Estrie représente une trentaine de propriétaires, principalement à Frontenac, dont les terrains seront touchés par la future voie ferrée. Pour nous, c’est de défendre les propriétaires pour qu’ils aient un prix raisonnable pour leur terrain qu’ils auront à laisser, explique son président Michel Brien. Qu’ils aient aussi les compensations voulues pour tous les problèmes, comme déménager une étable. Que les frais soient remboursés.[...] La même chose pour ceux dont les terres seront coupées, de s’assurer que les traverses soient appropriées pour que les propriétaires aient accès à leur terre sans faire un grand détour.

Frontenac s’était déjà positionnée contre le tracé actuel de la voie de contournement. Nantes a également voté contre, jeudi soir, à la suite de la rencontre du ministre Alghabra avec le maire Daniel Gendron. Cette volte-face de la Municipalité a agréablement surpris Michel Brien. Mais il ne croit pas que cela aura un impact sur la décision finale d’Ottawa. Je pense que le ministre des Transports, quelle que soit l’opinion des municipalités et de la population, il a l’air d’être décidé de faire cela dans le tracé proposé.

C’est vraiment dommage parce que les gens n’ont pas de réponses, ajoute-t-il. Je trouve cela vraiment triste. Les gens n’ont pas eu de réponses aux dommages à la nappe phréatique, les impacts. La journée que les propriétaires vont manquer d’eau, je ne sais pas c’est qui chez Transports Canada qui va leur apporter de l’eau.

« Nous, on revient toujours sur le questionnement : est-ce qu’on peut éviter le secteur de Frontenac? [...] Si tu n’as pas l’opinion publique de ton bord et que par la suite, il y a des impacts environnementaux? [...] Ce sont toutes des interrogations. Mais on n’a pas souvent de réponses. » — Une citation de Michel Brien, président de l'Union des producteurs agricoles - Estrie

Le ministre fédéral des Transports Omar Alghabra a passé jeudi après-midi dans la région de Mégantic pour discuter avec les maires des municipalités touchées par la voie de contournement. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Le président de l'UPA en Estrie, Michel Brien. Photo : Radio-Canada

Le ministre Omar Alghabra, qui était de passage à Lac-Mégantic jeudi pour rencontrer les maires de Nantes, Frontenac et la mairesse de Lac-Mégantic, a cependant semblé ferme, vendredi, quant à la réalisation de la voie de contournement selon le tracé actuel. Tout en mentionnait qu’il pouvait toujours trouver certains compromis et des façons de répondre aux inquiétudes des citoyens , il a rappelé que le tracé a été long à définir. Cela n’est pas seulement le produit des ingénieurs, mais aussi le fruit de nombreuses consultations. Des consultations ont été menées pendant plus de trois ans.

Nous voulons le faire de la bonne façon et prendre en considération les intérêts et les besoins de toutes les communautés, assure-t-il. Mais c’est très important pour les gens de Lac-Mégantic de construire cette voie. C’est important de construire ce projet.

« J’invite les communautés à travailler d’une manière constructive et d’aller de l’avant pour qu’on réponde aux besoins. » — Une citation de Michel Brien, président de l'Union des producteurs agricoles - Estrie

Avec les informations de Marion Bérubé