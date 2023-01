Communications unilingues en anglais à la SCHL

Une lettre banale sur un programme du gouvernement fédéral a été reçue par la poste comme une gifle au visage d’Yves Chartrand, résident d’Ottawa. La missive lui propose un chèque de 500$ à titre de résident locataire, un programme conjoint du gouvernement fédéral et de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). Le hic : elle n’est rédigée qu’en anglais, par une société de la Couronne qui n’en est pas à ses premiers accrocs à la Loi sur les langues officielles.

Quand je reçois quelque chose comme ça, ce qu’on m’envoie comme message, c’est que si tu ne sais pas lire en anglais, malheureusement, il faut que tu t’arranges , tonne Yves Chartrand.

Yves Chartrand est résident d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Les dernières données du Commissariat aux langues officielles (CLO) ne sont pas reluisantes pour la SCHL . L’organisme cumule 11 plaintes recevables en vertu de la Loi sur les langues officielles depuis 2020. Il arrive tout juste après Via Rail Canada et la Société canadienne des postes, qui comptent respectivement 18 et 93 plaintes sur la même période.

« Ça me surprend toujours, surtout en 2023. Ça aurait été facile de bien faire du premier coup. » — Une citation de Yves Chartrand, résident francophone d’Ottawa

M. Chartrand a l’intention de déposer lui aussi une plainte au Commissariat. C’est le gouvernement fédéral qui a annoncé ce programme, ce sont eux qui ont posé le geste. Il devrait rappeler à la SCHL de s’assurer que tout geste posé doit être fait dans les deux langues , plaide-t-il.

La SCHL présente ses excuses

Confrontée à ce sujet par Radio-Canada, la SCHL a tenu à présenter ses excuses pour cette communication unilingue. Nous nous excusons sincèrement de cette erreur et des inconvénients qu'elle a pu causer. La SCHL en assume l'entière responsabilité , peut-on lire dans une déclaration écrite. L’organisme n’avait pas de porte-parole disponible pour une entrevue au moment d’écrire ces lignes.

Une image de la lettre reçue par Yves Chartrand. Photo : Radio-Canada

Chaque Canadien et Canadienne a le droit de recevoir des communications du gouvernement du Canada dans la langue officielle de son choix, et la SCHL prend au sérieux ses obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles. [...] Nous enverrons bientôt une lettre bilingue pour nous assurer que les Canadiens aient accès à l’information dont ils ont besoin dans la langue officielle de leur choix , poursuit la déclaration.

L’espoir d’une nouvelle loi

Le commissaire aux langues officielles Raymond Théberge se désole que l’exemple fourni par M. Chartrand soit monnaie courante dans nombre d’institutions fédérales. Depuis sa fondation, le CLO a reçu quelque 60 000 plaintes du public pour non-respect des droits linguistiques. Un nombre en augmentation dans les dernières années.

Je pense que toute institution fédérale doit respecter la loi. Plusieurs des plaintes touchent ce genre de situation, où on communique avec les citoyens et les citoyennes uniquement dans une langue, en oubliant qu’il y a toute une autre communauté qui veut recevoir ses communications dans l’autre langue officielle du Canada , soulève M. Théberge.

Raymond Théberge est le commissaire aux langues officielles du Canada. (Photo d'archives) Photo : Commissariat aux langues officielles

Pour lui, l’augmentation du nombre de plaintes ces dernières années est en partie attribuable au fait que les Canadiens et les Canadiennes sont plus conscients de leurs droits linguistiques.

Malheureusement, Raymond Théberge manque d’outils pour faire respecter la loi. Le CLO n’a qu’un pouvoir de recommandations sur les institutions fédérales. Trop souvent, nos recommandations, même si elles sont mises en œuvre, n’apportent pas nécessairement des changements au niveau du comportement des institutions fédérales , déplore le commissaire.

Le projet de loi qui entend réformer la législation du pays en matière de langues officielles suscite un espoir pour le chien de garde des droits linguistiques. De nouveaux pouvoirs sont prévus. Le CLO aurait plus de liberté pour rendre des ordonnances, ordonner des sanctions pécuniaires et administratives, et entreprendre des enquêtes.

Ce sont des mécanismes de conformité qui nous permettent d’avoir une loi qui est beaucoup plus robuste, et comme le disent souvent les gens, avec beaucoup plus de mordant , avance le commissaire.

Son souhait : que le projet de loi C-13 reçoive la sanction royale à Pâques. Ce serait un beau cadeau , souligne M. Théberge.

Décourageant , selon un expert

L’avocat Ronald Caza, qui a entre autres mené la lutte judiciaire dans la saga de l’hôpital Montfort, déplore le message qu’envoie une telle communication unilingue de la part d’un organisme fédéral. Ça me décourage de faire les efforts à faire continuellement pour maintenir ma langue et ma culture. Quand on reçoit une lettre du gouvernement fédéral uniquement en anglais, le message qu’on reçoit, c’est "Est-ce que ça vaut la peine de continuer les efforts?" , se désole Me Caza.

L'avocat Ronald Caza est connu entre autre pour son implication dans la cause de l'hôpital Montfort. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour lui, la question dépasse le seul individu à qui la lettre est destinée. Le danger, ce sont tous ceux qui reçoivent la lettre, la regardent, et se disent que c’est difficile de faire des efforts pour vivre en français. C’est ça l’assimilation , tonne l’avocat.

Selon lui, l’impact d’écrire à la présidence d’une société à qui on reproche un défaut de respecter la Loi est sous-estimé dans la population. Quand j’étais jeune étudiant, on répondait à de telles lettres. Il ne faut pas baisser les bras , somme Me Caza.

Avec les informations d'Alexandra Angers, Mohamed Tiéné et Gabriel Le Marquand Perreault