Quatre Premières Nations s’entendent avec la C.-B. sur la gestion des ressources

La Colombie-Britannique et quatre autres Premières Nations du Traité no. 8 ont conclu une entente de principe vendredi sur la gestion des ressources naturelles à la suite de l’entente historique annoncée par le premier ministre David Eby entre la province et la Première Nation Blueberry River à Prince George mercredi.

La province a signé une entente d'exploitation des ressources naturelles et de partage de revenus avec les Premières Nations Fort Nelson, Saulteau, Halfway River et Doig River, situées dans le nord-est de la province.

Une des priorités détaillées dans l'entente est de s’attaquer aux impacts cumulatifs du développement industriel et de l’exploitation pétrolière, gazière et forestière.

Nous voulons guérir la terre et guérir les personnes, à la suite de ce développement industriel , a déclaré le ministre de la Gestion de l'eau, de la Terre et des Ressources naturelles, Nathan Cullen.

La province et les Premières Nations vont travailler ensemble pour planifier l'exploitation des ressources et travailler à la restauration des terres, explique le ministre des Relations avec les Autochtones et Réconciliation, Murray Rankin.

Le jugement du 29 juin 2021 de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a pavé la voie pour ces ententes.

La décision a établi que le développement, notamment forestier, pétrolier et gazier, a été autorisé par le gouvernement provincial sur le territoire de la Première Nation Blueberry River en violation du Traité no. 8.

Une lutte de longue haleine

Trois hommes de la Première Nation Blueberry River, dans le nord de la Colombie-Britannique, jouent d'un instrument traditionnel. Photo : Radio-Canada / blueberryfn.com

Les chefs présents à la conférence de presse virtuelle de présentation de l’entente vendredi ont d'ailleurs tenu à souligner le travail acharné de la Première Nation Blueberry River.

Merci d’avoir défendu nos droits en cour, sans vous nous ne serions pas ici aujourd’hui. J’entends parler de nos droits selon le traité depuis que je suis toute petite, c’est quelque chose qu’on attendait depuis longtemps, témoigne la cheffe de la Première Nation Fort Nelson, Sharleen Gale.

Le Traité no. 8 garantit à la communauté autochtone signataire le droit de poursuivre ses activités traditionnelles comme la chasse, la trappe et la pêche.

Au cours des deux prochaines années, la province et les Premières Nations vont mettre en place des stratégies d’éducation et de sensibilisation aux droits reconnus par le Traité no. 8, à la culture autochtone et à la lutte contre le racisme.

Sharleen Gale a remercié la province d'avoir pris la bonne décision en cherchant une façon d'avancer et de ne pas nous amener devant les tribunaux. C'est certain qu'il y aura des peurs et des inquiétudes de part et d'autre, mais c'est possible d'aller de l'avant.

« Comme nous l'ont enseigné nos ancêtres, si on prend soin de la terre, la terre prendra soin de nous ! Ce n'est pas seulement pour nos enfants, c'est pour vos enfants aussi. » — Une citation de Sharleen Gale, cheffe de la Première Nation Fort Nelson

Le gouvernement de la Colombie-Britannique dit continuer à travailler avec les trois autres Premières Nations du Traité no. 8, West Moberly, Prophet River et McLeod Lake Indian Band.