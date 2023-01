Des bribes de l’histoire de l’Acadie à découvrir à travers un jeu de cartes

L'organisme porte-parole des Acadiens et francophones de Grand Desert et West Chezzetcook, en Nouvelle-Écosse, a créé un jeu de cartes en l’honneur de l’Acadie.

Le Tour Acadien est composé de 35 cartes, 6 dés et 1 sac de transport qui sert aussi de plateau de jeu.

On a déjà vendu près de 200 jeux , dit l’instigateur du projet, le directeur général de L’Acadie de Chezzetcook, Valentin Alfano. C’est un bon résultat, pour nous c’est vraiment bien!

Le jeu

Chaque carte du jeu à une image et un texte qui mettent en valeur des moments, des lieux ou des personnes importantes de chacune des communautés représentées.

Par exemple, les Boudreau de l’île Madame sont représentés par le musicien Weldon Boudreau et la carte des d’Entremont représente le Musée acadien des Pubnico.

Le directeur général de l’Acadie de Chezzetcook, Valentin Alfano, est l’instigateur du projet de jeu de cartes. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Après, il n’y a pas beaucoup d’histoire , lance l’instigateur. C’est un jeu de cartes, donc ça se joue! .

Selon lui Le Tour Acadien ressemble un peu au poker où les participants peuvent bluffer pour espérer gagner la partie.

Nous, ce qu’on a vraiment envie, c’est que toute l’Acadie s’approprie ce jeu , espère Valentin Alfano.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le jeu de cartes « Le Tour Acadien » Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Les partenaires

La plupart des organismes francophones acadiens de la Nouvelle-Écosse, de Chéticamp aux côtes acadiennes, ont choisi d’investir dans le projet, de même que des organismes du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et Labrador.

Mais l’intérêt pour ce jeu est aussi venu d'au-delà des provinces de l’Atlantique.

On a deux partenaires en France, donc la maison de l’Acadie dans le Poitou et l'île de Belle-Île en Acadie , explique Valentin Alfano.

Des images de « Belle-Île en Acadie », un documentaire du cinéaste néo-écossais Phil Comeau. Photo : Gracieuseté de Phil Comeau

Il ajoute que les Acadiens du Québec, de la Louisiane et du Maine ont aussi choisi la thématique de certaines des cartes.

D’ailleurs dans le cas du Maine, c’est la communauté du Madawaska qui a demandé à avoir sa carte, explique le directeur de L'Acadie de Chezzetcook.

C’était un peu la panique, parce qu’on était prêts à imprimer le jeu , se souvient Valentin Alfano. Finalement, eux aussi ont leurs cartes.

Les Acadiens du Maine viennent nous voir. Eux aussi sont peu connus. On ne peut pas se permettre de ne pas les [ajouter].

La vision

C’est un peu grâce aux partenaires au Canada, en France et aux États-Unis que les ventes du jeu qui vient à peine d’être mis en vente ont décollé.

Les illustrations sur les cartes mettent en scène des moments, des lieux ou personnes importantes de chacune des communautés représentées. Photo : Facebook/L'Acadie de Chezzetcook

Le Tour Acadien se vend 35 $ et les profits des ventes permettront à L'Acadie de Chezzetcook et à leurs partenaires de financer des projets communautaires, mais le projet pourrait mener à bien plus.

La première étape c'est finir notre site de ventes en ligne pour pouvoir l’exporter facilement , explique le directeur.

La communauté de Chezzetcook prévoit déjà une première coupe du monde des meilleurs joueurs cet été, en juillet, avec des participants de toutes les communautés représentées dans le jeu.

Valentin Alfano prévoit aussi une récompense en argent pour le vainqueur en plus de l’honneur d’avoir sa photo imprimée sur une carte du jeu.

Avec les informations de Caroline Lévesque