Le Deep Freeze revient sous sa formule traditionnelle

Au programme pour les célébrations du 16e anniversaire, les visiteurs pourront notamment contempler des jeux de lumière, des sculptures de glace sous la thématique de la forêt enchantée et profiter d’une scène d’artistes francophones.

L'artiste Stephen Chung en train de préparer sa sculpture de glace dans le cadre du festival Deep Freeze. Photo : Radio-Canada / Manuel Carillo Avalos

Vous pourrez entre autres entendre Renelle Roy, Jeremy Angani et la chorale de l'école Gabrielle-Roy. Selon le percussionniste africain Jeremy Angani la musique est un souffle qui réunit les gens, peu importe leur culture. Je pense que les gens qui vont venir dans un festival comme ça qui a beaucoup de cultures différentes, l’objectif c’est de rassembler , dit-il.

À travers ses rythmes musicaux, Jeremy Angani aime marier la culture canadienne à la culture africaine. Photo : Radio-Canada / Manuel Carillo Avalos

« C’est le retour du classique Deep Freeze. » — Une citation de Christy Morin, directrice artistique du festival Deep Freeze

Les habitués du Deep Freeze seront ravis du grand retour des courses de congélateurs, du concours de tourtières et du spectacle de violon réunissant entre autres Daniel Gervais et Jeremiah McDade.

En grande nouveauté, il y aura aussi un concours de pierogis, un plat typiquement polonais.

Après son passage au parc Borden en raison de la pandémie de COVID-19, le festival est de retour sur l’Avenue Alberta entre la 90e et la 95e rue. « Les rues vont être fermées [...] On est vraiment content d’avoir de la musique, de la danse, de la nourriture et des tipis », mentionne la directrice artistique.

Pour Christy Morin, le festival byzantin est l’occasion parfaite de célébrer la diversité culturelle à Edmonton. En plus d’honorer les traditions des cultures ukrainiennes, le Deep Freeze célèbre aussi entre autres les cultures canadiennes-françaises, franco-africaines, autochtones et asiatiques.

Cette année, avec la guerre en Ukraine et l’accueil de nouveaux arrivants en provenance de ce pays, le festival a pris une signification particulière. C’est le temps d’inviter ceux qui sont nouveaux à venir célébrer avec nous puisqu’il y a une place pour eux , partage Christy Morin.

« Quand le soleil brille, ça réchauffe le cœur des Edmontoniens. » — Une citation de Christy Morin, directrice artistique du festival Deep Freeze

Les festivités ont lieu samedi et dimanche. Avec le soleil et les températures plus chaudes que la normale prévues à Edmonton, Christy Morin s’attend à recevoir environ 50 000 personnes.