Les professeurs de l’Université Laval se dotent d’un mandat de grève de deux semaines

Les membres du Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) ont voté vendredi à 96 % en faveur d’un mandat de grève de deux semaines qui pourra être exercé à partir du 20 février. Le syndicat espère toujours un « déblocage » à la table des négociations permettant d’éviter aux étudiants « l’impact majeur » d’une grève.

Réunis en assemblée générale spéciale au Pavillon Palasis-Prince pour faire le point sur les pourparlers visant à renouveler leur convention collective, les 632 membres présents ont voté largement en faveur du moyen de pression proposé par leur syndicat.

Ce qu'on a proposé aux membres, c'est d'obtenir un mandat de grève de deux semaines à être exercé à partir du 20 février prochain si le comité de négociations ne constate pas de progrès significatifs sur les quatre enjeux qui sont dans le cahier de charge , affirme en entrevue à Radio-Canada le président du SPUL , Louis-Philippe Lampron.

Enjeux

Ces quatre enjeux se résument ainsi : (1) des mesures pour endiguer la surcharge de travail; (2) une hausse du plancher d’emploi; (3) assurer un soutien administratif disponible et adapté et (4) garantir une direction collégiale de l’université.

Louis-Philippe Lampron se réjouit du résultat du vote et de la forte mobilisation des membres du syndicat. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Lampron affirme que depuis le début des négociations le 1er septembre dernier, l’employeur a opposé une fin de non-recevoir à toutes les propositions faites par le SPUL .

Pour l'instant, sur les éléments vraiment structurants, toutes les propositions sont systématiquement rejetées , déplore-t-il.

Le président du syndicat précise que l’objectif n’est pas de déclencher une grève, mais d’amener l’employeur à faire preuve d’ouverture dans les négociations.

Éviter la grève, si possible

C'est un mandat, en fait, qui s'inscrit dans une stratégie qui vise, autant que faire se peut, à ne pas faire la grève parce que, évidemment, on est conscient qu'une grève, ç'a un impact majeur sur les étudiants puis on veut autant que possible être capable d'obtenir le déblocage qu'on espère à la table de négociations , explique Louis-Philippe Lampron.

Puisque plus de la moitié des membres se sont présentés à l’assemblée générale spéciale de vendredi, les résultats du vote n’auront pas besoin d’être validés par référendum.

M. Lampron soutient que c’est la première fois depuis l’assemblée ayant mené à la création du SPUL , en 1976, que plus de la moitié des membres du syndicat assistent à une telle réunion.

Avec la collaboration d’Érik Chouinard et de Raphaël Beaumont-Drouin