La SIRT confirme qu’un policier de Prince Albert a abattu un homme par balle

L’incident s'est produit vers 22 h 40 sur la rue South Industrial Drive.

Un policier y menait une enquête lorsqu’il a rencontré l'homme, indique la SIRT dans un communiqué.

Une courte poursuite à pied a suivi puis une confrontation a eu lieu au cours de laquelle un membre du service de police de Prince Albert a tiré sur l'homme , écrit-on dans le communiqué.

La victime, dont le nom n’a pas été dévoilé, a été transportée à l'hôpital où son décès a été constaté.

Selon le communiqué, une arme a été récupérée sur les lieux de l'incident.

Un rapport final sur la fusillade sera rendu public à la fin de l'enquête, soit dans 90 jours, précise la SIRT .

Plus tôt cette semaine, la police de Prince Albert avait publié un communiqué de presse sur l'incident, précisant qu'un policier avait été impliqué dans une fusillade opposant les forces de l'ordre et la victime. Ce communiqué n'indiquait toutefois pas qui était en possession de l'arme et qui avait tiré sur l'homme.

D’après le chef de la police de Prince Albert, Jonathan Bergen, il s'agit de la quatrième fusillade mortelle impliquant un policier à Prince Albert.

La SIRT demande à toute personne ayant été témoin de l'incident ou en ayant une vidéo de les contacter au 306-933-6342.

Avec les informations de Scott Larson